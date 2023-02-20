В МОСКВЕ ПРОШЛИ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ ВОПРОСОВ ДВОЙНОГО ГРАЖДАНСТВА

Сухум. 20 февраля 2023. Абхазия-Информ . В Москве прошли консультации министра иностранных дел Абхазии Инала Ардзинба с представителями МИД РФ и депутатами Государственной думы Федерального Собрания РФ по вопросу вступления в силу соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства.

В ближайшее время ожидается ратификация соглашения Государственной думой Федерального Собрания Российской Федерации. Республика Абхазия ратифицировала соглашение 30 декабря 2022 г. Соглашение вступает в силу с даты обмена ратификационными грамотами.

После вступления в силу соглашения президентом Российской Федерации будут установлены условия приема в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке для граждан Республики Абхазия, а также порядок подачи заявлений, перечень предоставляемых документов, порядок рассмотрения заявлений.