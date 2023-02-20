МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДЕМОНТАЖУ НЕЗАКОННО УСТАНОВЛЕННЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ БУДУТ ПРОДОЛЖЕНЫ

Сухум. 20 февраля 2023. Абхазия-Информ . Премьер-министр Александр Анкваб провел заседание Республиканского штаба по противодействию незаконной добычей криптовалют под руководством. На заседании обсуждались промежуточные результаты по пресечению незаконного потребления электроэнергии.

Благодаря принятым мерам за последние две недели удалось снизить нагрузку на электросети, но за прошедшие три дня показатели потребления электроэнергии вновь возросли.

В связи с этим принято решение продолжить мероприятия в районах и городах по демонтажу незаконно установленных трансформаторов с участием РУП «Черноморэнерго», Госстандарта при поддержке МВД, СГБ и местных администраций.

Об этом сообщает пресс-служба КМ.