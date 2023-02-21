ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ С ПРЕЗИДЕНТОМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Аслан Бжания поделился с прессой содержанием переговоров: «Вы, наверное, знаете, что Абхазия – это туристическая страна, у нас очень комфортный климат, и мы всегда будем рады гостям из Белоруссии. Я подписал указ, в соответствии с которым, продлил сроки безвизового пребывания граждан Белоруссии в Абхазии. Создан Торговый дом, в рамках работы которого есть возможность поставки абхазской продукции на территорию Белоруссии. Также мы договорились о том, что из Абхазии приедут молодые люди для повышения квалификации в Парке высоких технологий. Абхазия будет приобретать не только сельскохозяйственную, но и промышленную продукцию, в частности продукцию флагмана белорусской промышленности – завода «Горизонт»».

Президент Абхазии отметил важность установления контактов с Республикой Беларусь.

«Мы, во многом благодаря усилиям западных государств, находились долгое время в изоляции, а усилиями России у нас идут процессы деизоляции. И контакты с Белоруссией в этом случае очень важны. И мы хотим, чтобы наши отношения были добрососедскими, с акцентом на промышленном взаимодействии», – подчеркнул Бжания.

В свою очередь, Александр лукашенко отметил важность налаживания отношений с Республикой Абхазия: «У нас есть фундамент, на котором можно выстраивать наши отношения. Так, туристическое направление очень важно, особенно после того как стали против нас вводить санкции. Люди наши хотят побывать на море, раньше мы часто посещали ваши города, но получилось так, что Абхазия в последнее время оказалась отрезанной. Почему не должны мы ездить друг к другу в гости?»

Визит Президента Абхазии в Республику Беларусь продлится до 22 февраля 2023 г. В рамках визита также планируется посещение исторических мест Беларуси.

Александр Лукашенко посещал Абхазию 28 сентября 2022 года.

Об этом сообщает сайт главы государства.