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Абхазия Информ

ТЕМУР ЦУЛАЯ И ЛАНА ГАМГИЯ – ПРИЗЕРЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО КАРАТЭНОМИЧИ

Новости Вторник, 21 февраля 2023 18:26
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ТЕМУР ЦУЛАЯ И ЛАНА ГАМГИЯ – ПРИЗЕРЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО КАРАТЭНОМИЧИ

Сухум. 21 февраля 2023. Абхазия-Информ. В подмосковном Долгопрудном прошли Международные соревнования по всестилевому каратэ и Всероссийские игры каратэ. 1000 каратистов из России, Абхазии, Армении, Беларуси, Казахстана, Молдавии, Южной Осетии и других стран боролись за места на пьедестале.

Турнир проходил уже во второй раз под эгидой Международной федерации всестилевого каратэ (IASKF).

Команда Республики Абхазия выступила в составе трех спортсменов.

Тренер команды, президент Федерации каратэномичи Абхазии Темур Цулая стал серебряным призером во всероссийских играх каратэномичи, Лана Гамгия завоевала одно серебро и две бронзы в поединках кумитэ, дзю себу и себу иппон.

Спортсменам были вручены памятные призы и дипломы от Федерации каратэномичи России.

Спортсмены на соревнования командированы Государственным комитетом РА по делам молодежи и спорту.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Вторник, 21 февраля 2023 18:29

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