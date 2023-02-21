ТЕМУР ЦУЛАЯ И ЛАНА ГАМГИЯ – ПРИЗЕРЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО КАРАТЭНОМИЧИ

Сухум. 21 февраля 2023. Абхазия-Информ. В подмосковном Долгопрудном прошли Международные соревнования по всестилевому каратэ и Всероссийские игры каратэ. 1000 каратистов из России, Абхазии, Армении, Беларуси, Казахстана, Молдавии, Южной Осетии и других стран боролись за места на пьедестале.

Турнир проходил уже во второй раз под эгидой Международной федерации всестилевого каратэ (IASKF).

Команда Республики Абхазия выступила в составе трех спортсменов.

Тренер команды, президент Федерации каратэномичи Абхазии Темур Цулая стал серебряным призером во всероссийских играх каратэномичи, Лана Гамгия завоевала одно серебро и две бронзы в поединках кумитэ, дзю себу и себу иппон.

Спортсменам были вручены памятные призы и дипломы от Федерации каратэномичи России.

Спортсмены на соревнования командированы Государственным комитетом РА по делам молодежи и спорту.