 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июль 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

КУРС ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫХ ЛЕКЦИЙ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СДЮ

Новости Вторник, 21 февраля 2023 18:31
Оцените материал
(0 голосов)
КУРС ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫХ ЛЕКЦИЙ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СДЮ

Сухум. 21 февраля 2023. Абхазия-Информ. Сотрудники МЧС Абхазии провели курс ознакомительных лекций для преподавателей Сухумского дома юношества. Они затрагивали проблемы предупреждения чрезвычайных ситуаций, вопросы предотвращения ЧС, правила поведения при возникновении пожаров, землетрясений и наводнений, навыки грамотной организации эвакуационных мероприятий при возникновении ЧС, оказание первой медицинской помощи пострадавшим.

Лекции проводились по просьбе руководства СДЮ и в рамках профилактических мероприятий, осуществляемых сотрудниками МЧС Абхазии.

Прочитано 16 раз Последнее изменение Вторник, 21 февраля 2023 18:35

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ТЕМУР ЦУЛАЯ И ЛАНА ГАМГИЯ – ПРИЗЕРЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО КАРАТЭНОМИЧИ МВД АБХАЗИИ ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НЕЗАКОННОЙ ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.