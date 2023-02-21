КУРС ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫХ ЛЕКЦИЙ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СДЮ
Сухум. 21 февраля 2023. Абхазия-Информ. Сотрудники МЧС Абхазии провели курс ознакомительных лекций для преподавателей Сухумского дома юношества. Они затрагивали проблемы предупреждения чрезвычайных ситуаций, вопросы предотвращения ЧС, правила поведения при возникновении пожаров, землетрясений и наводнений, навыки грамотной организации эвакуационных мероприятий при возникновении ЧС, оказание первой медицинской помощи пострадавшим.
Лекции проводились по просьбе руководства СДЮ и в рамках профилактических мероприятий, осуществляемых сотрудниками МЧС Абхазии.
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