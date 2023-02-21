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Абхазия Информ

МВД АБХАЗИИ ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НЕЗАКОННОЙ ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТ

Новости Вторник, 21 февраля 2023 18:35
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МВД АБХАЗИИ ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НЕЗАКОННОЙ ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТ

Сухум. 21 февраля 2023. Абхазия-Информ. Сотрудниками центрального аппарата МВД совместно с сотрудниками территориальных подразделений органов внутренних дел проводятся ежедневные рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению незаконной добычи криптовалюты на территории Республики. С 13 по 19 февраля текущего года обнаружены аппараты в количестве 67 единиц.

В столице Абхазии сотрудниками УУМ МОБ ОМ-1 УВД по г. Сухум в складском помещении у гражданина Гусейнова Эрика Жоржовича 1976 года рождения обнаружены 3 аппарата по добыче криптовалюты.

В с. Гумиста сотрудниками ОВД по Сухумскому району, совместно с сотрудниками департамента по техническому и энергетическому надзору Госстандарта РА выявлена одна ферма, принадлежащая Жиба Тимуру Бемлановичу, изъято 10 аппаратов по добыче криптовалют.

Так же в ходе проверок в Гагрском районе сотрудниками ОМ г. Пицунда, ОМ п. Бзыбь, МОБ УВД по Гагрскому району, совместно с Гагрским РО СГБ и сотрудниками РЭС «Черноморэнерго» обнаружены аппараты по добыче криптовалюты:

– в п. Бзыбь Гагрского района на территории дробильного завода обнаружено 24 аппарата, принадлежащие Тарба Аслану;

– в п. Бзыбь Гагрского района по ул. Героев 15-16 марта обнаружен 21 аппарат, ферма принадлежит Инал-ипа Адгуру Львовичу;

– в г. Пицунда по ул. Агрба в подвальном помещении у гр. Узбекистана Ахмедова Тахира Ориф-Углы обнаружено 9 аппаратов.

МВД осуществляет ежедневный мониторинг деятельности объектов по добыче криптовалют, а также осуществляется контроль за объектами, которые были отключены от энергосети. За текущий период времени повторно подключенных аппаратов не обнаружено.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Вторник, 21 февраля 2023 18:40

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