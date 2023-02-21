МВД АБХАЗИИ ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НЕЗАКОННОЙ ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТ

Сухум. 21 февраля 2023. Абхазия-Информ. Сотрудниками центрального аппарата МВД совместно с сотрудниками территориальных подразделений органов внутренних дел проводятся ежедневные рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению незаконной добычи криптовалюты на территории Республики. С 13 по 19 февраля текущего года обнаружены аппараты в количестве 67 единиц.

В столице Абхазии сотрудниками УУМ МОБ ОМ-1 УВД по г. Сухум в складском помещении у гражданина Гусейнова Эрика Жоржовича 1976 года рождения обнаружены 3 аппарата по добыче криптовалюты.

В с. Гумиста сотрудниками ОВД по Сухумскому району, совместно с сотрудниками департамента по техническому и энергетическому надзору Госстандарта РА выявлена одна ферма, принадлежащая Жиба Тимуру Бемлановичу, изъято 10 аппаратов по добыче криптовалют.

Так же в ходе проверок в Гагрском районе сотрудниками ОМ г. Пицунда, ОМ п. Бзыбь, МОБ УВД по Гагрскому району, совместно с Гагрским РО СГБ и сотрудниками РЭС «Черноморэнерго» обнаружены аппараты по добыче криптовалюты:

– в п. Бзыбь Гагрского района на территории дробильного завода обнаружено 24 аппарата, принадлежащие Тарба Аслану;

– в п. Бзыбь Гагрского района по ул. Героев 15-16 марта обнаружен 21 аппарат, ферма принадлежит Инал-ипа Адгуру Львовичу;

– в г. Пицунда по ул. Агрба в подвальном помещении у гр. Узбекистана Ахмедова Тахира Ориф-Углы обнаружено 9 аппаратов.

МВД осуществляет ежедневный мониторинг деятельности объектов по добыче криптовалют, а также осуществляется контроль за объектами, которые были отключены от энергосети. За текущий период времени повторно подключенных аппаратов не обнаружено.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.