НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА, ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ

Сухум. 21 февраля 2023. Абхазия-Информ . Сильнодействующее наркотическое средство «мефедрон» в крупном размере изъято у жителя столицы Аршба Адгура Джамбуловича 2000 г.р., который был задержан в результате реализации оперативной информации сотрудниками ОУР УВД по Гагрскому району, совместно с сотрудниками линейного управления внутренних дел на транспорте МВД, на стоянке маршрутных такси в поселке Цандрипш Гагрского района.

В ходе личного досмотра вышеназванного гражданина и было обнаружено наркотическое средство.

По данному факту в отношении гражданина Аршба по ч. 2 ст. 223 УК РА следственным отделом УВД по Гагрскому району возбуждено уголовное дело. Судом Гагрского района в отношении гражданина Аршба избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

***

Наркотическое средство «метадон» в крупном размере обнаружено и изъято у жителя Очамчырского района Воуба Ираклия Валериевича 1983 г.р. в ходе его личного досмотра, проведенного в служебном порядке.

Принадлежность изъятого вещества к наркотическому определена в результате исследования в ЭКЦ МВД.

В отношении Ираклия Воуба следственной группой ОВД по Очамчырскому району по ч. 2 ст. 223 УК РА возбуждено уголовное дело. Оперативную информацию реализовали сотрудники уголовного розыска РОВД.

Очамчырским райсудом не удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде ареста. Ираклий Воуба помещен под домашний арест сроком на 2 месяца.

***

В ходе проведенных оперативных мероприятий в г. Сухум сотрудниками ОУР столичного УВД был задержан Джумутия Даур Раульевич 1976 г.р.

У последнего в результате личного досмотра обнаружен и изъят пистолет системы «Макарова» с 8-ю патронами калибра 9 мм к нему, а также снаряженный магазин с 8-ю патронами аналогичного калибра.

Согласно справке специалистов ЭКЦ МВД РА представленный на исследование пистолет является переделанным из охолощённого в боевой, технически исправен и пригоден для производства выстрелов, а патроны являются боевыми.

Органом предварительного расследования столичного УВД в отношении вышеназванного гражданина по ч. 1 ст.217 УК РА возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.