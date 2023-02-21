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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ДМИТРИЯ ГУЛИА

Новости Вторник, 21 февраля 2023 18:50
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В СУХУМЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ДМИТРИЯ ГУЛИА

Сухум. 21 февраля 2023. Абхазия-Информ. 21 февраля – день рождения патриарха абхазской литературы Дмитрия Иосифовича Гулиа (21.02.1874 – 07.04.1960). Сегодня в Сухуме, в сквере перед Абхазской государственной филармонией им. Р. Гумба состоялась церемония возложения цветов к могиле писателя.  

Почтить память Гулиа пришли вице-президент Бадра Гунба, спикер Парламента Лаша Ашуба, руководитель Администрации президента Джансух Нанба, вице-премьеры Беслан Джопуа и Владимир Делба, министр культуры Даур Кове, абхазские поэты и прозаики, представители творческой и научной̆ интеллигенции, общественность.

Своими мыслями о роли и значении личности Гулиа с журналистами поделился вице-президент Бадра Гунба.

«Сегодня мы отмечаем, может и не так широко, день рождения основоположника абхазской литературы Дмитрия Гулиа. Следующий год – юбилейный, и министерство культуры готовится к широкому празднованию 150-летия писателя. Как известно, Дмитрий Иосифович заложил основы   абхазской художественной литературы. Он – соавтор первой абхазской азбуки. Без него невозможно представить абхазский театр, абхазскую историческую науку. Дмитрий Гулиа – редактор первой газеты на абхазском языке «Апсны», увидевшей свет в феврале 1919 года», – сказал вице-президент.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Вторник, 21 февраля 2023 19:01

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