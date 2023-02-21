ЭДУАРД БУТБА ПРОВЕРИЛ РАБОТУ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА

Сухум. 21 февраля 2023. Абхазия-Информ . Министр здравоохранения Эдуард Бутба и заместитель министра Саида Делба посетили Реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями.

Главврач реабилитационного центра Лиана Эмухвари рассказала о работе медучреждения. Она отметила, что центр может осуществлять комплексную терапию детей с ограниченными возможностями. В медучреждении постоянно осуществляют работу следующие специалисты: психологи, дефектологи, лор-врач, педиатры, логопеды, педагог-воспитатель, инструктор ЛФК.

Эдуард Бутба провел обход по кабинетам и пообщался с работниками, узнал о необходимости оказания какой-либо помощи со стороны министерства.

Министра проинформировали о том, что в основном центр не испытывает проблем с оборудованием, у них есть зал лечебной физической культуры, с необходимыми тренажерами, а также бассейн который позволяет проводить гидрокинезотерапию.

Имеется и сурдологический кабинет, в котором специалисты могут диагностировать заболевания слухового аппарата у детей.

При этом, существует необходимость заменить некоторое оборудование, у которого подходит к концу срок эксплуатации, а также обновить реабилитационный инвентарь для нескольких кабинетов.

Лиана Эмухвари также рассказала о планах, в центре планируется расширить столовую и игровую зону.

Эдуард Бутба поговорил с родителями пациентов. Они отметили, что довольны работой специалистов, подчеркнув, что детям идет на пользу реабилитация.

Министр отметил, что Минздрав будет усиливать работу в данном направлении.

«В этом году у нас планируется большая конференция по реабилитации с привлечением российских специалистов, которая будет крайне полезна для нас. Будем наращивать усилия, для того чтобы, мы более профессионально могли помогать детишкам», – сказал Эдуард Бутба.

В 2022 году реабилитацию в центре прошли около 240 детей с различными проблемами здоровья.