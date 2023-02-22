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Абхазия Информ

АЛЕКО ГВАРАМИЯ ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ИЗБРАН РЕКТОРОМ АГУ

Новости Среда, 22 февраля 2023 19:53
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АЛЕКО ГВАРАМИЯ ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ИЗБРАН РЕКТОРОМ АГУ

Сухум. 22 февраля 2023. Абхазия-Информ. В АГУ прошло заседание расширенного Ученого Совета посвященное выборам ректора Абхазского государственного. В мероприятии участвовали вице-президент Бадра Гунба и руководитель Администрации президента Джансух Нанба.

С отчетным докладом о деятельности вуза за период 2018-2023 гг. выступил ректор, академик Алеко Алексеевич Гварамия.

Члены расширенного Ученого совета вновь единогласно проголосовали за избрание ректором Абхазского государственного университета сроком на пять лет а физико-математических наук, профессора, академика АНА, АМАН, РАЕН Алеко Алексеевича Гварамия.

В расширенный состав Ученого Совета входят 55 человек из числа профессорско-преподавательского состава, сотрудников отделов и представителей Союза студентов.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Среда, 22 февраля 2023 19:55

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