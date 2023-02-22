АЛЕКО ГВАРАМИЯ ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ИЗБРАН РЕКТОРОМ АГУ

С отчетным докладом о деятельности вуза за период 2018-2023 гг. выступил ректор, академик Алеко Алексеевич Гварамия.

Сухум. 22 февраля 2023. Абхазия-Информ . В АГУ прошло заседание расширенного Ученого Совета посвященное выборам ректора Абхазского государственного. В мероприятии участвовали вице-президент Бадра Гунба и руководитель Администрации президента Джансух Нанба.

Члены расширенного Ученого совета вновь единогласно проголосовали за избрание ректором Абхазского государственного университета сроком на пять лет а физико-математических наук, профессора, академика АНА, АМАН, РАЕН Алеко Алексеевича Гварамия.

В расширенный состав Ученого Совета входят 55 человек из числа профессорско-преподавательского состава, сотрудников отделов и представителей Союза студентов.