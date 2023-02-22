ПРЕСЕЧЕНА ПОПЫТКА КОНТРАБАНДЫ СИГАРЕТ ИЗ АБХАЗИИ В РОССИЮ

Сухум. 22 февраля 2023. Абхазия-Информ . В ходе реализации оперативной информации сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями т/п «Псоу»ГТК РА в зоне таможенного контроля и режима легкового транспорта было остановлено и подвергнуто таможенному досмотру автотранспортное средство, следовавшее из Республики Абхазия в Российскую Федерацию.

В ходе досмотра салонного отделения автотранспортного средства под обивками дверей, багажном отсеке и под задним сиденьем была обнаружена и изъята табачная продукция в количестве 16 800 штук.

Все материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.