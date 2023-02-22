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Абхазия Информ

ПРЕСЕЧЕНА ПОПЫТКА КОНТРАБАНДЫ СИГАРЕТ ИЗ АБХАЗИИ В РОССИЮ

Новости Среда, 22 февраля 2023 19:45
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ПРЕСЕЧЕНА ПОПЫТКА КОНТРАБАНДЫ СИГАРЕТ ИЗ АБХАЗИИ В РОССИЮ

Сухум. 22 февраля 2023. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями т/п «Псоу»ГТК РА в зоне таможенного контроля и режима легкового транспорта было остановлено и подвергнуто таможенному досмотру автотранспортное средство, следовавшее из Республики Абхазия в Российскую Федерацию.

В ходе досмотра салонного отделения автотранспортного средства под обивками дверей, багажном отсеке и под задним сиденьем была обнаружена и изъята табачная продукция в количестве 16 800 штук.  

Все материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

Прочитано 15 раз Последнее изменение Среда, 22 февраля 2023 19:49

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