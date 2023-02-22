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Абхазия Информ

В АГУ ПРОШЕЛ КРУГЛЫЙ СТОЛ «ЯЗЫК ЕСТЬ ИСПОВЕДЬ НАРОДА…»

Новости Среда, 22 февраля 2023 19:35
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В АГУ ПРОШЕЛ КРУГЛЫЙ СТОЛ «ЯЗЫК ЕСТЬ ИСПОВЕДЬ НАРОДА…»

Сухум. 22 февраля 2023. Абхазия-Информ. По приглашению Чеченского государственного педагогического университета в формате онлайн АГУ принял участие в работе круглого стола «Язык есть исповедь народа…», посвященного Международному дню родного языка.

Цель круглого стола – обсуждение проблем сохранения языкового и культурного разнообразия и многоязычия, вопросов популяризации знаний о языках, содействие защите языков народов мира и расширению взаимопонимания и межкультурного диалога.

В работе круглого стола приняли участие студенты 3-го курса направления «Филология» Мария Тания, Лана Отырба, Диана Папба, студентка 2-го курса направления «Филология» Рада Мамацева, студентка 2-го курса направления «Абхазский язык и литература» Асмат Какачия и студентка 1-го курса направления «Абхазский язык и литература» Неонила Харазия.

С докладами от АГУ выступили Мария Тания и Лана Отырба.

Далее студенты вдохновенно декламировали стихи русских и абхазских классиков.  

Лучшие доклады студентов будут опубликованы в журнале «Известия Чеченского государственного университета».

Мероприятие организовали – Кафедра русского языка и методики его преподавания Института филологии и права Чеченского государственного университета. Модераторами круглого стола в АГУ выступили заведующая кафедрой русского языка, кандидат филологических наук, доцент Рица Отырба, кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры русского языка Роза Саакян и старший преподаватель кафедры истории русской и зарубежной литературы Астанда Бигвава.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Среда, 22 февраля 2023 19:44

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