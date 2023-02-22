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РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
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Абхазия Информ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ СГБ АБХАЗИИ

Новости Среда, 22 февраля 2023 20:20
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ СГБ АБХАЗИИ

Сухум. 22 февраля 2023. Абхазия-Информ. Информационное сообщение Службы государственной безопасности Абхазии относительно порядка въезда на территорию Республики Абхазия жителей ДНР и ЛНР.

Граждане Донецкой и Луганской Народных Республик, при пересечении государственной границы Республики Абхазия в установленных контрольно-пропускных пунктах не ограничены в своих правах и в отношении них действует безвизовый порядок пересечения государственной границы Республики Абхазия наравне с гражданами РФ.

Граждане Украины в соответствии с законом Республики Абхазия, вне зависимости от их постоянного проживания могут въехать на территорию РА после получения визы. В случае возникновения дополнительных вопросов просим обращаться на электронную почту СГБ РА Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или звонить по следующим номерам +79409105941, +78402264892.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 22 февраля 2023 20:24

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