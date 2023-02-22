ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ СГБ АБХАЗИИ

Граждане Донецкой и Луганской Народных Республик, при пересечении государственной границы Республики Абхазия в установленных контрольно-пропускных пунктах не ограничены в своих правах и в отношении них действует безвизовый порядок пересечения государственной границы Республики Абхазия наравне с гражданами РФ.

Граждане Украины в соответствии с законом Республики Абхазия, вне зависимости от их постоянного проживания могут въехать на территорию РА после получения визы. В случае возникновения дополнительных вопросов просим обращаться на электронную почту СГБ РА Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или звонить по следующим номерам +79409105941, +78402264892.