В КАБМИНЕ ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ

Во встрече участвовали вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, руководитель Администрации президента Джансух Нанба, начальник Государственного управления капитального строительства Тимур Агрба, чрезвычайный и полномочный посол России в Абхазии Михаил Шургалин, Торговый представитель России Залина Кобесова, специалисты Минэкономразвития, Минэнерго России, Росреестра и Роскадастра.

Александр Анкваб выразил благодарность абхазской стороны Дмитрию Вольвачу и в целом Минэкономразвития России за активное содействие в реализации согласованных сторонами программ и нацеленность на положительные результаты совместной работы, в том числе и перспективное сотрудничество.

Вице-премьер Кристина Озган обратила внимание на основное направление двустороннего взаимодействия в текущий период – это работа над программой формирования общего социального и экономического пространства между Республикой Абхазия и Российской Федерацией на основе гармонизации законодательства Республики Абхазия с законодательством Российской Федерации. Документ является логическим продолжением Договора между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года.

При тесном взаимодействии с Минэкономразвития России и другими уполномоченными органами из 45 мероприятий программы (предусмотрено выполнение в 2022-2025 гг..) выполнено 16. Кроме того, 7 мероприятий находятся в стадии высокой степени готовности. Часть отработанных совместно проектов законов уже направлена на рассмотрение в парламент Абхазии, в том числе один из важнейших документов программы – Таможенный кодекс».

Как подчеркнула Кристина Озган, «проекты, касающиеся энергетики, инвестиционной деятельности требуют доработки и обсуждения. Такую степень интенсивности работы мы намерены соблюдать во всех областях».

В свою очередь заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач отметил, что одна из основных целей для российско-абхазских отношений на данном этапе – обеспечить мониторинг эффективности реализации программы в новом инвестиционном цикле.

«Безусловно, одной из важнейших задач является достижение утвержденных показателей госпрограммы к 2025 году по повышению заработной платы работников (в целом по экономике) практически вдвое. А также увеличение почти вдвое собственных доходов Республики. Уверен, что сообща, как стратегические партнеры и союзники, мы сможем эти задачи решить, несмотря на возрастающие внешние вызовы», – сказал Вольвач.

Участники встречи обсудили вопросы реализации двусторонних соглашений в рамках заключённого договора о союзничестве и стратегическом партнерстве между Россией и Абхазией. Уделили особое внимание софинансированию повышения заработной платы отдельным категориям бюджетников и реализацию мероприятий по государственной поддержке инвестиционной деятельности в 2023 году за счет собственных средств государственного бюджета Абхазии.

Кристина Озган проинформировала о ходе выполнения обязательных условий для предоставления российской финансовой помощи в 2023 году, о запланированных шагах для оптимизации энергообеспечения республики, а также по вопросу возобновления авиасообщения между Абхазией и Россией.

По итогам обсуждения стороны подготовили согласованные предложения, которые лягут в основу решения Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству двух стран.

Завершая встречу, премьер-министр Александр Анкваб подчеркнул: «Много сделано, объемы реализованных проектов заметны. Однако нас ожидает немало задач, нерешенных проблем, до решения которых не удастся добраться, пока не будут отрегулированы главные вопросы: улучшение качества энергоснабжения республики, создание других условий для привлечения перспективных инвестиционных проектов. Решив эти проблемы, мы обеспечим хорошую базу для дальнейшего экономического развития и улучшения качества жизни наших граждан».