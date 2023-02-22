МНС НАПОМИНАЕТ О НЕОБХОДИМОСТИ ПОДАЧИ НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ

Сухум. 22 февраля 2023. Абхазия-Информ . Министерство по налогам и сборам Республики Абхазия доводит до сведения должностных лиц и депутатов информацию о сроках подачи декларации и внесении их на официальный сайт МНС РА.

В соответствии с Законом Республики Абхазия от 20.02.2020 г. №49270 – С-С «О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера должностными лицами и депутатами» декларации представляются ежегодно не позднее 01 августа.

Для того, чтобы получить доступ к личному кабинету для внесения декларируемых сведении, организациям необходимо обратиться с письменным запросом на получение ссылки, персонального логина и пароля, а также инструкции по использованию программного обеспечения. В запросе также необходимо указать адрес электронной почты, на которую направляется соответствующая информация.

Скачать инструкцию по использованию программного обеспечения можно также с официального сайта МНС РА раздела «Документы».

Для получения более подробных сведении обращаться по контактным данным Управления Антикоррупционного декларирования: тел: +7(940) 907-97-03, email: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.