ДИРЕКТОР «ГОРСТРОЙПРОЕКТА» ОТЧИТАЛСЯ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ В 2022 ГОДУ

Сухум. 23 февраля 2023. Абхазия-Информ . На очередном заседании Сухумского городского собрания перед депутатами с отчетом о проделанной работе за 2022 год выступил директор МУ «Горстройпроект» Администрации города Сухум Астамур Пипия.

Он рассказал, что в 2022 году всего отремонтировано 229 объектов на общую сумму 169 миллионов 806 тысяч 719 рублей.

В 2022 году общестроительные работы проведены на 150 объектах муниципальной собственности на общую сумму 93 млн 31 тысяча рублей. Также проведены работы по реконструкции и восстановлению 18 детских площадок на общую сумму 2 млн 689 тысячи 715 рублей. По Управлению здравоохранения отремонтировано 4 объекта на сумму 2 млн 585 тысяч 844 рублей. По Управлению образования отремонтировано 9 объектов на сумму 6 млн 723 тысячи 439 рублей. По распоряжению президента были выделены средства на восстановление кровель жилых домов и муниципальных учреждений, пострадавших после урагана 4 июля 2021 года и ремонт кровли Центрального рынка, который пострадал после града. Из резервного фонда президента отремонтировано 25 объектов на сумму 56 млн 497 тысяч 320 рублей. Также из городского бюджета отремонтированы 23 объекта на сумму 8 млн 279 тысяч 359 рублей.

Депутаты задавали уточняющие вопросы по объектам на их избирательных участках. Директор «Горстройпроекта» приводил подробную расшифровку расходов по интересующим их конкретным адресам.

Депутаты интересовались, почему почти на всех объектах одни и те же подрядные организации выполняют работы, на что Астамур Пипия ответил, что качество их работ проверено временем, поэтому из раза в раз обращаются к ним и привлекают эти организации к ремонтно-восстановительным проектам.

В ходе обсуждения депутаты озвучили пожелание, чтобы в будущем, раз в месяц или в квартал, «Горстройпроект» предоставлял информацию и оповещал их о текущих ремонтных работах, так как депутаты на местах могли бы мониторить их ход и быть помощниками Администрации.

Депутаты также интересовались, какие ремонтно-восстановительные работы планируются в столице в преддверии 30-летия победы в Отечественной войне народа Абхазии. Астамур Пипия поделился, что из-за погоды сейчас работы приостановлены, но в планах много всего – начиная от укладки плиты на тротуарах, ремонта улицы 30 сентября до благоустройства фуникулера и парка имени Дзыба на Новом районе.

Председатель Сухумского городского собрания Дмитрий Осия дал положительную оценку отчету.

«Хороший отчет, в нем указаны и подрядные организации, перечислены и сами работы, и суммы, которые потрачены. 2022 год был тяжелым из-за катаклизмов. Достойно прошли, изыскав средства на восстановительные работы – и из резервного фонда президента, из Кабмина и городского бюджета. Уверен, в 2023 году удастся больше восстановить. В бюджет 2023 года заложена рекордная сумма по статье «строительство». Дополнительные средства за счет профицита бюджета направляются на объекты первостепенной важности, на благо наших горожан», – сказал Дмитрий Осия.

Депутаты единогласно проголосовали за принятие отчета МУ «Горстройпроект» за 2022 год.

Об этом сообщает сайт столицы.