ДОЛЖНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ ОСТАЕТСЯ ВАКАНТНОЙ

Сухум. 23 февраля 2023. Абхазия-Информ . Депутаты Парламента не избрали нового председателя на должность Контрольной палаты Абхазии. Ни одна из представленных кандидатур не набрала большинства голосов. За кандидатуру Батала Айба проголосовали 17 депутатов, против – 14; за Астамура Аргун проголосовали 14 человек, против – 17.

Согласно статье 5 закона «О Контрольной палате Республики Абхазия», председатель Контрольной палаты назначается на должность и освобождается от должности Парламентом большинством голосов от общего числа депутатов сроком на пять лет.

Одно и то же лицо не может быть председателем Контрольной палаты более двух сроков подряд.

Об этом сообщает Апсныпресс.