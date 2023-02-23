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Абхазия Информ

ДОЛЖНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ ОСТАЕТСЯ ВАКАНТНОЙ

Новости Четверг, 23 февраля 2023 19:04
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ДОЛЖНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ ОСТАЕТСЯ ВАКАНТНОЙ

Сухум. 23 февраля 2023. Абхазия-ИнформДепутаты Парламента не избрали нового председателя на должность Контрольной палаты Абхазии. Ни одна из представленных кандидатур не набрала большинства голосов. За кандидатуру Батала Айба проголосовали 17 депутатов, против – 14; за Астамура Аргун проголосовали 14 человек, против – 17.

Согласно статье 5 закона «О Контрольной палате Республики Абхазия», председатель Контрольной палаты назначается на должность и освобождается от должности Парламентом большинством голосов от общего числа депутатов сроком на пять лет.

Одно и то же лицо не может быть председателем Контрольной палаты более двух сроков подряд.

Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 23 февраля 2023 19:10

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