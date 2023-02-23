ПРОЕКТ ЗАКОНА «О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ» ПРИНЯТ В ОКОНЧАТЕЛЬНОМ ЧТЕНИИ

Законопроект «О сельском хозяйстве» был разработан в целях:

– определения государственной сельскохозяйственной политики;

– осуществления государственной программы развития сельского хозяйства за счет средств Республиканского бюджета с объемом финансирования не менее 5% из средств годового Республиканского бюджета;

– привлечения инвестиций государственных и иностранных средств в создание и развитие сельскохозяйственного производства;

– обеспечения благоприятной кредитной политики производителям сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

– создания льготной налоговой политики для производителей сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

– защиты внутреннего рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

«Принятие данного закона позволит осуществлять основные принципы регулирования отрасли сельского хозяйства и рынка сельхозпродукции, сырья и продовольствия, включая сферу обслуживания производства сельскохозяйственной продукции», – отмечается в пояснительной записке к документу.

Касаясь положения законопроекта об осуществлении госпрограммы развития сельского хозяйства за счет средств Республиканского бюджета с объемом финансирования не менее 5% от годового бюджета, представитель президента в Парламенте Анри Барциц обратил внимание на то, что бюджетные правоотношения в Абхазии регулируются в соответствии с законом «Об основах бюджетного устройства/бюджетного процесса», который устанавливает общие принципы бюджетного законодательства РА, организации и функционирования бюджетной системы республики Абхазия.

«Позиция Администрации президента заключается не в том, чтобы не поддержать выделение денежных средств на действительно приоритетные направления нашей экономики. Речь идёт о механизме этой поддержки. Можно реализовать финансовую поддержку сельского хозяйства не через механизм бюджетного принуждения, что является нарушением бюджетного законодательства, а через механизм включения этих бюджетных средств при формирования бюджета. При формировании бюджета можно определить конкретные приоритетные направления развития сельского хозяйства, и уже под конкретные проекты направлять средства», – сказал Барциц.

Председатель Контрольной палаты Роберт Аршба также не возражал против поддержки сельского хозяйства. Он согласился с аргументами Администрации президента при этом отметил, однако он отметил, что законопроект в Контрольную палату не поступал и она не давала своего заключения по нему.

По словам спикера парламента Лаши Ашуба, закон следовало принять давно.

«Я по общему настроению вижу, что против самой концепции закона здесь, в Парламенте, нет никого. Мы всегда говорим о том, что у нас приоритеты развития – туризм и сельское хозяйство. Но сельское хозяйство у нас всегда рассматривалось как-то по остаточному принципу. Помню один период, когда на министерство сельского хозяйства выделялось от 10 до 14 млн руб. Может, кто-нибудь сможет рассказать мне, как мы можем поддержать отрасль на за 14 млн? Несколько лет реализуется программа развития сельского хозяйства, на которую выделяется 100 млн руб. Да, это какая-то помощь, подспорье, но, на мой взгляд, эта работа должна быть систематизирована. В данном случае, в этом законе предусмотрены меры, которые систематизируют эту работу. Я думаю, что мы должны поддержать наших сельчан, и сделать это не на словах, а на деле», – отметил Ашуба.

За принятие законопроекта во втором чтении проголосовали 28 депутатов, а в третьем око нчательном – 25 из 32 зарегистрированных в начале заседания депутатов.

Об этом сообщает Апсныпресс.