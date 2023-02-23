В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ПРИНЯТЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УСИЛЕНИЮ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЯ ПДД

Сухум. 23 февраля 2023. Абхазия-Информ . Парламент принял в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в части усиления ответственности за совершение административных правонарушений в области дорожного движения».

Как отмечается в пояснительной записке к документу, он направлен на:

– усиление административной ответственности за нарушения правил дорожного движения;

– устранение внутренних противоречий норм Кодекса РА об административных правонарушениях;

– совершенствование порядка наложения и исполнения административного наказания за совершение административных правонарушений в области дорожного движения.

Проектом закона предусматривается установление особенностей наложения административного наказания в случаях, когда совершение административного правонарушения зафиксировано работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъёмки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъёмки и видеозаписи.

Когда санкция статьи за административное правонарушение предусматривает несколько основных видов административного наказания, одним из которых будет являться штраф, штраф будет применяться в качестве основного наказания в случаях, когда совершение административного правонарушения зафиксировано работающими в автоматическом режиме специальными средствами фото- и киносъёмки, видеозаписи или средствами фото- и киносъёмки, видеозаписи.

Предлагается ужесточение административной ответственности за совершение таких видов правонарушений, как:

– превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения;

– проезд на запрещающий сигнал светофора;

– несоблюдение требований дорожных знаков «Въезд запрещен», «Движение запрещено», «Опасность»;

– нарушение правил обгона, разворота.

Проектом закона за совершение вышеуказанных административных правонарушений предусматривается вместо административного наказания в виде штрафа в размере от 10 до 30 МРОТ штраф в размере от 80 до 120 МРОТ либо лишение права управления транспортными средствами на срок 6 месяцев.

За нарушение правил дорожного движения, приведшие к созданию аварийной ситуации, а также за не предоставление беспрепятственного проезда специальным автомобилям. предусматривается штраф в размере от 100 до 150 МРОТ или лишение права управления транспортными средствами на срок от 6 до 12 месяцев (вместо ныне действующего административного наказания в виде штрафа в размере от 50 до 80 МРОТ или лишения права управления транспортными средствами на срок от 3 до 6 месяцев).

Выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, является одним из наиболее общественно опасных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 117 КоАП, в связи с чем предлагается выделить этот вид административного правонарушения в отдельную статью.

За выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, предлагается установить штраф в размере 80 МРОТ с лишением права управления автомобилем на срок от трех до шести месяцев.

В случаях, когда выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, осуществлен при объезде препятствия, предлагается установление штрафа в размере от 20 до 30 МРОТ.

За повторное в течение года совершение административного правонарушения в виде выезда на полосу, предназначенную для встречного движения, предлагается установить штраф в размере 140 МРОТ с лишением права управления транспортными средствами сроком на один год.

В соответствии с проектом Закона, за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного или иного опьянения, предусматривается установление административного наказания в виде административного штрафа в размере 800 МРОТ и лишение права управления транспортными средствами на 6 месяцев.

А за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного или иного опьянения, совершенное повторно, предусматривается установление административного наказания в виде административного ареста сроком на 15 суток с лишением права управления транспортными средствами на 1 год.

С учетом того, что ужесточается административная ответственность за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного или иного опьянения, проектом закона предусматривается выведение из частей 1 и 3 статьи 119 в отдельный состав административного правонарушения в виде «передачи управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного или иного опьянения».

При этом, мера административного наказания за вышеуказанное правонарушение остается такой же, а именно – штраф в размере 200 МРОТ.

Часть 2 статьи 119 Кодекса предусматривает установление административной ответственности за неуплату штрафа в тридцатидневный срок со дня наложения штрафа за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного или иного опьянения.

«Данный законопроект подвергся очень тщательному обсуждению, были дебаты, связанные с тем, какого рода механизмы будут реализовывать при ужесточении ответственности. В законопроекте предлагается существенное увеличение ответственности за совершение административного проступка, выразившегося в том, что водитель автотранспортного средства находится в нетрезвом состоянии. Конкретно, в данном случае предлагаются механизмы по увеличению ответственности, а именно увеличение штрафа с 12 тысяч рублей до 48 тысяч рублей (800 МРОТ) и лишение прав на 6 месяцев», – сказал представитель президента в Парламенте Анри Барциц при обсуждении законопроекта.

Об этом сообщает Апсныпресс.