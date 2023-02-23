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Абхазия Информ

ПОДПИСАН УКАЗ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

Новости Четверг, 23 февраля 2023 19:16
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ПОДПИСАН УКАЗ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

Сухум. 23 февраля 2023. Абхазия-ИнформПрезидент Абхазии Аслан Бжания подписал указ «Об утверждении членов Общественной палаты Республики Абхазия». В соответствии со статьей 8 закона «Об Общественной палате Республики Абхазия» членами Общественной палаты  утверждены:

Адлейба Астамур Борисович

Ашба Роберт Шамсудинович

Герия Роман Шотович

Джинджолия Сократ Рачевич

Кичба Гули Михайловна

Лолуа Людмила Ирадионовна

Ломия Отар Качевич

Миносян Вараздат Мелконович

Осия Леонид Дмитриевич

Пилия Давид Чичович

Пипия Темур Ахрович

Страничкин Александр Викторович

Хапат Низам Хасанович.

Общественная палата формируется из 13 граждан Республики Абхазия, утверждаемых президентом, 11 представителей районов и городов, 11 представителей политических партий, общественно-политических движений и общественных объединений, которые зарегистрированы Минюстом РА.

Члены Общественной палаты, утвержденные президентом, в течение 10 дней со дня своего утверждения процедурой конкурсного отбора принимают решение о приеме в члены Общественной палаты 11 представителей районов и городов, представляемых органами местного самоуправления.

Члены Общественной палаты, утвержденные президентом, совместно с представителями районов и городов, принятыми в члены Общественной палаты, в течение 10 дней принимают решение о приеме в члены Общественной палаты процедурой конкурсного отбора 11 представителей политических партий, общественно-политических движений и общественных объединений.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Четверг, 23 февраля 2023 19:19

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