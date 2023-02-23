ПАРЛАМЕНТ ПРОГОЛОСОВАЛ ПРОТИВ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ОБ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Он отметил, что закон направлен на установление меры профилактики, применяемой органами государственной безопасности в целях предупреждения совершения преступлений - объявления официального предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, расследование по которым отнесено законом к ведению органов государственной безопасности.

«Предупреждение преступности имеет своей целью не допустить наступление ущерба, который наносится преступностью обществу. Предупредительные меры, осуществляемые на ранних стадиях формирования преступной личности, позволяют вернуть его к нормальной жизни в обществе», – отметил Барциц.

Предметом правового регулирования проекта закона являются отношения, возникающие на начальных этапах противоправной деятельности.

«Законопроект наделяет органы государственной безопасности правом осуществления профилактических мер в отношении физических лиц в закрепленной за указанными органами сфере деятельности в области обеспечения безопасности РА, борьбы с терроризмом, защиты и охраны Государственной границы Абхазии, внутренних морских вод, территориального моря, исключительной экономической зоны, континентального шельфа РА и его природных ресурсов, а также обеспечения информационной безопасности Республики Абхазия и контрразведывательной деятельности», – сказал Барциц.

Депутат Венори Бебия, комментируя законопроект, задал вопрос: «Это закон Северной Кореи?»

Депутат Инар Гицба выступил против принятия данного законопроекта.

Он сказал, что посмотрел действующую редакцию закона, в котором четко прописано, что задачами органов госбезопасности является выявление, предупреждение и пресечение преступлений.

«Я не понимаю, для чего нужна такая редакция. Поддерживая эти предложения, не получится ли так, что мы занимаемся легализацией борьбы с людьми, у которых иное мнение. Боюсь, что такой подход приведет к ограничению конституционных свобод, в частности свободы мысли, свободы слова. А как же быть с правом не свидетельствовать против себя и близких родственников? В этом контексте как оно рассматривается? На мой взгляд, в конечном итоге такой подход будет способствовать авторитаризации любой власти. Я не готов поддержать эти предложения», – сказал Гицба.

Постоянный представитель президента в Парламенте Анри Барциц возразил и отметил, что в данном законопроекте речь не идет о людях, у которых иное мнение.

«Данный законопроект затрагивает предупреждение за совершение преступления в тех сферах, расследование по которым отнесено законом к ведению органов госбезопасности. Это – контрабанда, терроризм, незаконное вооруженное формирование, шпионаж, диверсия, незаконное пересечение границы и так далее. И здесь конкретные виды преступлений, за которые будет предупреждение», – сказал Барциц.

Председатель комитета по государственно-правовой политике Даут Хутаба сказал, что органы прокуратуры наделены правом вносить предостережения, так как осуществляют надзор.

«Если мы говорим о работе СГБ и МВД, у них своя специфика работы, тем более у Службы государственной безопасности. И тяжело как-то на это повлиять, у них все равно особые права. И мне, кажется, категорически нельзя этого делать, мы не можем поддержать законопроект. У них есть все способы оградить наше государство от шпионов и всего того, что озвучено. Рано или поздно это все равно будет использоваться для борьбы с инакомыслием. Прокуратура обладает правом предостережения, она этим может пользоваться, в том числе и по тем вопросам, которые находятся в специфике работы СГБ. На мой взгляд этого достаточно», – заявил Хутаба.

Депутат Кан Кварчия также выступил против принятия законопроекта, он сказал, что не будет голосовать за него, даже в видоизмененном варианте.

Заместитель генерального прокурора Дамир Квициния сказал, что не разделяет опасений депутатов. «Это всего лишь мера предостережения. Хотя в законопроекте и написано, что лицо обязано выполнить требования, которые сотрудник СГБ ставит перед гражданином, оно никаких последствий не влечет, Это больше профилактическая роль. Какой-то меры ответственности за неисполнение этого предостережения нет», – сказал Квициния.

Парламентарии поинтересовались у замгенпрокурора, в случае необходимости СГБ не может обратиться в прокуратуру, чтобы они внесли предостережение?

Он ответил, что не каждый прокурор имеет доступ к материалам оперативно-розыскной деятельности.

«В редких случаях это требует незамедлительной реакции. Это возможно сделать, но это усложнит и добавит бюрократических процедур, пока оперативник, владея какой-то информацией будет уведомлять прокурора, чтобы он среагировал», – сказал Квициния.

Об этом сообщает Апсныпресс.