МОСКОВСКИЕ ВСТРЕЧИ ПРЕЗИДЕНТА
Сухум. 24 февраля 2023. Абхазия-Информ. Продолжается рабочий визит Президента Республики Абхазия Аслана Бжания в Российскую Федерацию.
В ходе визита в Москве Президент Абхазии Аслан Бжания провел встречи с министром экономического развития Российской Федерации Максимом Решетниковым и заместителем председателя правительства Российской Федерации, министром энергетики Александром Новаком.
На встречах обсуждались вопросы взаимодействия в области энергетики, связанные с реализацией пунктов плана гармонизации, привлечения инвестиций, запуска воздушного сообщения и газификации.
В графике рабочей поездки Президента Абхазии запланированы встречи с рядом официальных лиц Российской Федерации.
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