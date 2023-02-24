МОСКОВСКИЕ ВСТРЕЧИ ПРЕЗИДЕНТА

В ходе визита в Москве Президент Абхазии Аслан Бжания провел встречи с министром экономического развития Российской Федерации Максимом Решетниковым и заместителем председателя правительства Российской Федерации, министром энергетики Александром Новаком.

На встречах обсуждались вопросы взаимодействия в области энергетики, связанные с реализацией пунктов плана гармонизации, привлечения инвестиций, запуска воздушного сообщения и газификации.

В графике рабочей поездки Президента Абхазии запланированы встречи с рядом официальных лиц Российской Федерации.