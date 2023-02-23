ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ СТАНИСЛАВА ЛАКОБА С 70-ЛЕТИЕМ
Сухум. 23 февраля 2023. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил с 70-летием историка, литератора, общественного и политического деятеля, профессора АГУ Станислава Лакоба. В поздравлении говорится:
«Уважаемый Станислав Зосимович!
Примите поздравления по случаю Вашего 70-летия!
Проявляя себя в науке, искусстве, общественной и политической деятельности, Вы внесли существенный вклад в национально-освободительную борьбу абхазского народа.
Заслуживает уважения Ваш вклад в дело сохранения культурного, исторического и духовного наследия Абхазии, укрепления ее международных гуманитарных связей.
Желаю Вам здоровья, и успехов в многогранной и ответственной работе!»
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