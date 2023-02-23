 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Февраль 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ СТАНИСЛАВА ЛАКОБА С 70-ЛЕТИЕМ

Новости Четверг, 23 февраля 2023 20:09
Оцените материал
(0 голосов)
ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ СТАНИСЛАВА ЛАКОБА С 70-ЛЕТИЕМ

Сухум. 23 февраля 2023. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил с 70-летием историка, литератора, общественного и политического деятеля, профессора АГУ Станислава Лакоба. В поздравлении говорится:

«Уважаемый Станислав Зосимович!

Примите поздравления по случаю Вашего 70-летия!

Проявляя себя в науке, искусстве, общественной и политической деятельности, Вы внесли существенный вклад в национально-освободительную борьбу абхазского народа.

Заслуживает уважения Ваш вклад в дело сохранения культурного, исторического и духовного наследия Абхазии, укрепления ее международных гуманитарных связей.

Желаю Вам здоровья, и успехов в многогранной и ответственной работе!»

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 23 февраля 2023 20:12

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЖИВУЩЕЙ В АБХАЗИИ УЧАСТНИЦЕ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ ВРУЧИЛИ ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ПУТИНА
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.