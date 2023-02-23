ЖИВУЩЕЙ В АБХАЗИИ УЧАСТНИЦЕ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ ВРУЧИЛИ ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ПУТИНА

Сухум. 23 февраля 2023. Абхазия-Информ. /ТАСС/. Представители посольства России в Абхазии вручили в четверг единственной ныне живущей участнице Сталинградской битвы, проживающей в Абхазии, Валентине Шульгиной поздравительный адрес от главы российского государства Владимира Путина. Об этом ТАСС сообщили в посольстве России в Абхазии.

«Мы вручили дорогой Валентине Ефимовне [Шульгиной] поздравительную телеграмму от президента России Владимира Владимировича Путина. Она – единственный живой участник Сталинградской битвы, живущий в Абхазии, и заслуживает всяческих похвал и наград», – сказал сотрудник посольства.

«Уважаемая Валентина Ефимовна, поздравляю Вас с годовщиной Сталинградской битвы. 80 лет назад на берегах Волги в крупнейшем сражении Второй мировой войны воочию проявились мужество бойцов и командиров Красной армии, профессионализм и талант полководцев. Вы, защитники Сталинграда, одолели жестокого и беспощадного врага, положили начало коренному перелому в ходе войны, открыли путь на Берлин, к Великой Победе. Ваш подвиг останется в веках, будет служить для грядущих поколений высочайшим мерилом нравственности, любви к Отечеству», – говорится в поздравлении президента России.

Путин пожелал Шульгиной здоровья и всего наилучшего.

Шульгиной 101 год, она живет в Сухуме.