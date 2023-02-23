В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ НАЧИСЛЕНИЕ ПЕНСИЙ ГРАЖДАНАМ АБХАЗИИ

Сухум. 23 февраля 2023. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб заслушал информацию председателя Пенсионного фонда Абхазии Дениса Гулария о проводимой фондом совместно с Министерством соцобеспечения и демографической политики работе по исполнению поручения президента Абхазии, связанного с повышением на 20% пенсионных выплат отдельным категориям инвалидов Отечественной войны народа Абхазии.

Как доложил Денис Гулария, кроме упомянутых категорий граждан повышение пенсий коснется инвалидов-резервистов всех категорий, семей погибших, в том числе добровольцев, военнослужащих-срочников, получивших инвалидность при несении службы. Повышение пенсионных выплат коснется 19 категорий граждан (общее количество – 5062 человека).

По расчетам Минсоцобеспечения и Пенсионного фонда, для повышения пенсионных выплат дополнительно потребуется примерно 83 млн рублей в год. Гулария сообщил, что в 2022 г. удалось полностью погасить накопленную за предыдущие годы задолженность по выплате пенсий в размере 47 млн 570 тыс. рублей. При этом на 1 января.2023 г. остаток денежных средств составил 83 млн 654 тыс. руб.

Денис Гулария проинформировал об исполнении бюджета фонда на 104,3% по отношению к утвержденным законом на 2022 г. показателям – в абсолютном выражении сумма исполнения бюджета по доходам составила 1 млрд 362 млн 397 тыс. руб. Таким образом, отмечается тенденция ежегодного роста доходов Пенсионного фонда.

По информации председателя, число пенсионеров всех категорий на декабрь 2022 г. составляло 49 528 человек, а количество получателей доплат к пенсии – 11 845 человек.

Премьер-министр поручил Гулария сохранять динамику поступлений средств в фонд и выдерживать график производимых выплат. При этом было особо указано на необходимость принятия исчерпывающих мер по исполнению поручения президента.

Об этом сообщает сайт КМ.