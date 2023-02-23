ГУРГЕН КИРАКОСЯН ПРИГОВОРЕН К 15 ГОДАМ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Сухум. 23 февраля 2023. Абхазия-Информ Сухумским районным судом вынесен обвинительный приговор в отношении жителя с. Яштуха Сухумского района Киракосян Гургена Арменаковича, 1988 года рождения, который признан виновным в умышленном убийстве и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, т.е. по части 1 статьи 99 и части 1 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия.

6 февраля 2022 года, в период времени с 17:00 по 18:00 часов, – более точное время следствием не установлено, Киракосян Гурген Арменакович, находясь в помещении барачного строительства – пастушьего балагана, расположенного в селе Каман Сухумского района, распивал спиртные напитки с ранее знакомым ему Кецба Эдуардом Михайловичем. Пребывая в состоянии алкогольного опьянения, в результате внезапно возникшей ссоры на бытовой почве, Киракосян с целью умышленного убийства из имевшегося при нем незаконно приобретенного, хранимого и носимого огнестрельного автоматического оружия – автомата системы Калашникова калибра 5,45 мм, произвел в Кецба Э.М. не менее трех выстрелов, в результате чего тот от полученных огнестрельных ранений скончался на месте.

После совершенного преступления Киракосян Г.А. скрылся в лесном массиве села Каман Сухумского района, где впоследствии был задержан сотрудниками ОВД по Сухумскому району.

22 августа 2022 года уголовное дело по обвинению Киракосян Г.А. было направлено в суд для рассмотрения по существу.

По результатам рассмотрения материалов уголовного дела Киракосян Г.А. признан виновным в инкриминируемых ему деяниях, за которые судом ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, со штрафом в размере 25 000 рублей в доход государства, последний вину признал.