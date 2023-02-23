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Абхазия Информ

ГЕРМАН АРДЖЕНИЯ СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ТУРНИРА ПО БОКСУ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Новости Четверг, 23 февраля 2023 19:26
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ГЕРМАН АРДЖЕНИЯ СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ТУРНИРА ПО БОКСУ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Сухум. 23 февраля 2023. Абхазия-Информ Герман Арджения стал победителем турнира по боксу в честь 23 годовщины подвига воинов-десантников 6 роты 104 полка 76 ДШД, который прошел в городе Осташкове Тверской области. Также, Герман был награжден специальным призом «За лучшую технико-тактическую подготовку».

Участие в турнире приняли около 180 спортсменов из городов Тверской области: Тверь, Осташков, Ржев, Торжок, Селижарово, Пено, Бологое, Конаково, Кувшиново, Лихославль, Удомля, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Псковской, Ярославской и Московской областей.

Герман Арджения – мастер спорта Абхазии и России, серебряный и бронзовый призер первенства России, чемпион и серебряный призер ЦФО, победитель первенства Московской области, победитель международных турниров памяти МС СССР Георгия Блаб и МС СССР Мартироса Нагуляна, победитель международного турнира в Армении (Арцах), признавался лучшим боксером на этих турнирах.

Является воспитанником тренеров Элизбара Джологуа и Эдгара Крия. Сейчас спортсмен тренируется в училище олимпийского резерва № 3 Московской области под руководством тренеров Александра Подольского и Георгия Закирничного.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 23 февраля 2023 19:28

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