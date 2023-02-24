ШАБАТ ЛОГУА ИЗБРАН ПРЕЗИДЕНТОМ ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА АБХАЗИИ

Сухум. 2 4 февраля 2023. Абхазия-Информ. Новым президентом Федерации футбола Абхазии избран Шабат Логуа. Такое решение было принято на внеочередной отчетно-выборной конференции Федерации футбола.

Выборы нового президента прошли в связи с назначением главы Федерации Тараса Хагба председателем Госокомитета по делам молодежи и спорту.

На пост главы Федерации была выдвинута кандидатура Шабата Логуа, известного в Абхазии футболиста, капитана сборной Абхазии, который уже завершил карьеру.

«Я надеюсь и уверен в том, что он будет понимать и слышать вас, футбольную общественность, и делать правильные шаги на благо абхазского футбола», – сказал Тарас Хагба.

«Буду работать, опираясь на вашу поддержку, знание и опыт», – сказал Шабат Логуа.

Вице-президентом Федерации футбола избран также игрок сборной Абхазии Анри Хагба.

Шабат Логуа является воспитанником сухумского «Нарта», мастером спорта международного класса, чемпионом мира по версии ConIFA, кавалером ордена «Ахьдз-Апша» III степени.