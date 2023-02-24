ШАБАТ ЛОГУА ИЗБРАН ПРЕЗИДЕНТОМ ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА АБХАЗИИ
Сухум. 24 февраля 2023. Абхазия-Информ. Новым президентом Федерации футбола Абхазии избран Шабат Логуа. Такое решение было принято на внеочередной отчетно-выборной конференции Федерации футбола.
Выборы нового президента прошли в связи с назначением главы Федерации Тараса Хагба председателем Госокомитета по делам молодежи и спорту.
На пост главы Федерации была выдвинута кандидатура Шабата Логуа, известного в Абхазии футболиста, капитана сборной Абхазии, который уже завершил карьеру.
«Я надеюсь и уверен в том, что он будет понимать и слышать вас, футбольную общественность, и делать правильные шаги на благо абхазского футбола», – сказал Тарас Хагба.
«Буду работать, опираясь на вашу поддержку, знание и опыт», – сказал Шабат Логуа.
Вице-президентом Федерации футбола избран также игрок сборной Абхазии Анри Хагба.
Шабат Логуа является воспитанником сухумского «Нарта», мастером спорта международного класса, чемпионом мира по версии ConIFA, кавалером ордена «Ахьдз-Апша» III степени.
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