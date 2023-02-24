БАГРАТ ПАНДАРИЯ СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ЧЕМПИОНАТА ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Сухум. 24 февраля 2023. Абхазия-Информ. Баграт Пандария стал победителем, а Марат Кокоскерия бронзовым призером чемпионата Московской области по вольной борьбе среди мужчин. Чемпионат прошел 23 февраля в спорткомплексе «Борисоглебский» города Раменское. Оба спортсмена выступали в весовой категории до 70 кг.

Баграт Пандария является воспитанником тренера Тимура Джопуа, а Марат Кокоскерия – Даута Лазба.