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Абхазия Информ

БАГРАТ ПАНДАРИЯ СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ЧЕМПИОНАТА ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Новости Пятница, 24 февраля 2023 19:06
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Сухум. 24 февраля 2023. Абхазия-Информ. Баграт Пандария стал победителем, а Марат Кокоскерия бронзовым призером чемпионата Московской области по вольной борьбе среди мужчин. Чемпионат прошел 23 февраля в спорткомплексе «Борисоглебский» города Раменское. Оба спортсмена выступали в весовой категории до 70 кг.

Баграт Пандария является воспитанником тренера Тимура Джопуа, а Марат Кокоскерия – Даута Лазба.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 24 февраля 2023 19:14

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