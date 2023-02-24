ИРАКЛИЙ ТУЖБА ПРОВЕЛ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР С АЛЕКСАНДРОМ ВАТАМАНОМ

Сухум. 2 4 февраля 2023. Абхазия-Информ. Заместитель министра иностранных дел Республики Абхазия Ираклий Тужба провел телефонный разговор с полномочным представителем Абхазии в Приднестровской Молдавской Республике Александром Ватаманом.

В ходе беседы обсуждалась ситуация в Приднестровье в контексте поступающих сообщений о возможных провокациях на границе с Украиной. Было отмечено, что ситуация в Приднестровской Молдавской Республике остается спокойной и стабильной, все органы государственной власти работают в штатном режиме.

При этом большое количество информации в СМИ подтверждает внимание к ситуации вокруг Приднестровья и то, что ведётся постоянный мониторинг и контроль за возможным развитием событий.

Несмотря на все сложности, приднестровская сторона продолжает придерживаться принципа решения всех существующих противоречий исключительно в мирном русле, путем переговоров.