 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Февраль 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ОБСУДИЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ЖЕНЕВСКИХ ДИСКУССИЙ

Новости Пятница, 24 февраля 2023 19:19
Оцените материал
(0 голосов)
ОБСУДИЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ЖЕНЕВСКИХ ДИСКУССИЙ

Сухум. 24 февраля 2023. Абхазия-Информ. Состоялся телефонный разговор заместителя Министра иностранных дел Республики Абхазия Ираклия Тужба с представителем ООН, сопредседателем Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье Джихан Султаноглу.

В ходе разговора Ираклий Тужба в очередной раз подтвердил готовность абхазской стороны продолжить работу в рамках действующего формата переговоров. При этом было отмечено, что участившаяся в последнее время практика отмены и переноса раундов МЖД наносит серьезный урон работе этого важного международного механизма.

В свою очередь представитель ООН Джихан Султаноглу также подчеркнула заинтересованность в продолжении работы в рамках МЖД и заверила, что сопредседатели предпримут все необходимые усилия для возобновления переговорного процесса.

Отмечено, что после окончательного согласования со всеми участниками переговоров, сопредседатели официально объявят дату проведения очередного раунда МЖД.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 24 февраля 2023 19:21

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ИРАКЛИЙ ТУЖБА ПРОВЕЛ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР С АЛЕКСАНДРОМ ВАТАМАНОМ ЭДУАРД БУТБА ПОСЕТИЛ БАЛЬНЕОЛЕЧЕБНИЦУ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.