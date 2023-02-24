ОБСУДИЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ЖЕНЕВСКИХ ДИСКУССИЙ
Сухум. 24 февраля 2023. Абхазия-Информ. Состоялся телефонный разговор заместителя Министра иностранных дел Республики Абхазия Ираклия Тужба с представителем ООН, сопредседателем Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье Джихан Султаноглу.
В ходе разговора Ираклий Тужба в очередной раз подтвердил готовность абхазской стороны продолжить работу в рамках действующего формата переговоров. При этом было отмечено, что участившаяся в последнее время практика отмены и переноса раундов МЖД наносит серьезный урон работе этого важного международного механизма.
В свою очередь представитель ООН Джихан Султаноглу также подчеркнула заинтересованность в продолжении работы в рамках МЖД и заверила, что сопредседатели предпримут все необходимые усилия для возобновления переговорного процесса.
Отмечено, что после окончательного согласования со всеми участниками переговоров, сопредседатели официально объявят дату проведения очередного раунда МЖД.
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