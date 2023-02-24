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Абхазия Информ

ЭДУАРД БУТБА ПОСЕТИЛ БАЛЬНЕОЛЕЧЕБНИЦУ

Новости Пятница, 24 февраля 2023 19:22
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ЭДУАРД БУТБА ПОСЕТИЛ БАЛЬНЕОЛЕЧЕБНИЦУ

Сухум. 24 февраля 2023. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдуард Бутба посетил Гагрскую водолечебницу, открывшую свои двери после капитального ремонта в 2022 году.​ Помимо лечебных ванн, пациентам здесь предоставляют душ Шарко, хамам, бассейн и оздоровительные грязи, которые доставляют в Абхазию из озера Тамбукана (соленое бессточное озеро в девяти километрах от Пятигорска).

Главврач водолечебницы Валентина Верхотурова рассказала, что выбор на российскую лечебную грязь пал в связи с тем, что она сертифицирована и обладает регистрационным удостоверением в профильных органах.

По ее словам, многие сравнивают Гагрскую водолечебницу с подобными оздоровительными учреждениями соседней России, но между ними есть существенная разница. Главврач подчеркнула, что в Гагре используется не только сероводородный источник, но также минеральная вода для наружного применения с содержанием магния, кальция, сульфида и азота.

Прохождение лечебных процедур рекомендуется при заболеваниях костно-мышечной, сердечно-сосудистой, нервной, мочеполовой систем, при наличии проблем с кожей и лучевой болезни. Существуют противопоказания при онкологических заболеваниях, при стадии обострения болезни почек, органов пищеварения, органов дыхания, при тяжелой форме гипотиреоза.

Эдуард Бутба подчеркнул, что функционирование данной водолечебницы весьма важно для медицины страны.

«Мы осмотрели все помещения данного учреждения. Хочу отметить высокий уровень организации медицинской и терапевтической помощи. Это, безусловно, колоссальные вложения, но совершенно ясно – потребность в таком лечении у туриста и у местного населения есть. Это хороший и важный шаг на пути развития бальнеологического туризма в нашей стране», отметил Эдуард Бутба.

Методика лечения определяется врачами на месте, либо по имеющимся у пациента медицинским заключениям и показаниям.

В Гагрской водолечебнице пациентов принимают с нуля лет и без верхних возрастных ограничений.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 24 февраля 2023 19:29

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