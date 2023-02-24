МИНЗДРАВ ПЕРЕДАЛ ВОЕННОМУ ГОСПИТАЛЮ МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Сухум. 24 февраля 2023. Абхазия-Информ. Министерство здравоохранения республики передало военному госпиталю Министерства обороны медицинское оборудование для операционного отделения – сухожар и автоклав. Приборы применяются для полной стопроцентной стерилизации инструментов.
О нуждах госпиталя Бутба рассказал начальник Центрального военного госпиталя Алиас Джинджолия в ходе посещения главой Минздрава медучреждения в конце прошлого года.
Министр пообещал оказать содействие в приобретении первоочередных необходимых приборов и оборудования.
Дорогостоящее оборудование для госпиталя удалось приобрести при поддержке спонсорской помощи.