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Абхазия Информ

МИНЗДРАВ ПЕРЕДАЛ ВОЕННОМУ ГОСПИТАЛЮ МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Новости Пятница, 24 февраля 2023 19:29
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МИНЗДРАВ ПЕРЕДАЛ ВОЕННОМУ ГОСПИТАЛЮ МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Сухум. 24 февраля  2023. Абхазия-Информ. Министерство здравоохранения республики передало военному госпиталю Министерства обороны медицинское оборудование для операционного отделения – сухожар и автоклав. Приборы применяются для полной стопроцентной стерилизации инструментов.

О нуждах госпиталя Бутба рассказал начальник Центрального военного госпиталя Алиас Джинджолия в ходе посещения главой Минздрава медучреждения в конце прошлого года.

Министр пообещал оказать содействие в приобретении первоочередных необходимых приборов и оборудования.

Дорогостоящее оборудование для госпиталя удалось приобрести при поддержке спонсорской помощи.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Пятница, 24 февраля 2023 19:33

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