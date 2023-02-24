В СУХУМСКИХ ШКОЛАХ ПРОХОДИТ МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗИМНЯЯ ШКОЛА «УЧИТЕЛЬ ГОДА»

Сухум. 24 февраля 2023. Абхазия-Информ. В Сухуме проходит 2-я международная зимняя школа «Учитель года». Первые мастер-классы в форме интерактивных уроков состоялись 23 февраля с участием школьников и преподавателей в 1-й, 2-й и 3-й сухумских школах.

Затем официальная церемония открытия международной зимней школы прошла в Государственном музее Боевой славы им В. Ардзинба.

В рамках зимней школы мастер-классы проводят заслуженные учителя России, победители региональных и всероссийских конкурсов «Учитель года» Александр и Людмила Буханистовы, Владимир Головнер, Ирина Маркина, Елена Мейснер, Надежда Князева, Елена Мякишева, Надежда Зюзина, Ольга Захарова, Надежда Растрепина, Роза Мелекесова, Андрей Семке, Ерванд Назарян, Максим Куценко, Елена Назарова, Елена Давыдова, Светлана Коблякова, Иван Колечкин, Дмитрий Горшенев, Оксана Маляева.

После окончания мастер-классов, участники проекта посадили во дворе 1-й школы саженцы яблони и сливы. Затем возложили цветы к мемориалу героев Отечественной войны народа Абхазии в сухумском парке Славы и приняли участие в церемонии открытия 2-й зимней школы.

Приветствуя гостей, министр просвещения Инал Габлия отметил, что открытие 2-й зимней школы совпало с открытием в 1-й сухумской школе класса-лаборатории STEM, в котором и проводились первые мастер-классы. Абхазские педагоги уже готовы участвовать в таких мероприятиях на территории России и делиться опытом с российскими коллегами. Он пожелал участникам 2-й зимней школы интересных открытий.

Руководитель проекта Владимир Головнер в своем приветственном слове подчеркнул: «Для нас большая радость, когда мы можем получить или передать новые знания. Спасибо министерству просвещения Абхазии за то, что они развивают у себя проект международной школы «Учитель года».

Руководитель Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов отметил важность проведения такого рода мероприятии.

«Очень важно, когда между педагогами происходи обмен живым опытом. Педагог может много учиться, увеличивая свои знания, но без личностного обмена тяжело добиться высоких достижений в педагогике. Особенно это важно сейчас, когда под внешним давлением переписывается история и подменяются ценности. Во многом от педагога зависит то, как будет видеть мир подрастающее поколение. Желаю вам плодотворной работы!» – сказал Федотов.

Международная зимняя школа «Учитель года» продлится до 26 февраля.