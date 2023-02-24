ЗА 2022 ГОД ЗАДЕРЖАНО БОЛЕЕ 1200 НАРУШИТЕЛЕЙ ГОСГРАНИЦЫ

Сухум. 24 февраля 2023. Абхазия-Информ. За 2022 год сотрудниками СГБ Республики Абхазия и Пограничного Управления ФСБ России в Республике Абхазия задержано более 1200 нарушителей пограничного законодательства Республики Абхазия.

В соответствии со ст. 190 КоАП РА «Нарушение пограничного режима в пограничной зоне»; ст. 1901 КоАП «Нарушение режима государственной границы Республики Абхазия»; ст. 1902 «Нарушение пограничного режима в территориальном море и во внутренних морских водах Республики Абхазия», задержанные граждане привлечены к административной ответственности.

Возбуждено 13 уголовных дел по признакам состава преступления предусмотренного ч.1ст.324 УК РА «Незаконное пересечение государственной границы Республики Абхазия».

Пресечено более 35 попыток незаконного перемещения через абхазо-грузинскую государственную границу грузов различного назначения: изъято более 5 600 блоков табачной продукции на сумму порядка 2 500 000 рублей.

В отношении лиц, причастных к организации и осуществлению нелегальной деятельности, приняты меры правового воздействия в соответствии с законодательством Республики Абхазия.