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Абхазия Информ

ЗАДЕРЖАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В ПОДРЫВЕ АВТОМОБИЛЯ

Новости Пятница, 24 февраля 2023 20:07
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ЗАДЕРЖАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В ПОДРЫВЕ АВТОМОБИЛЯ

Сухум. 24 февраля 2023. Абхазия-Информ. В результате проведения комплекса следственно-оперативных и оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Специального отряда быстрого реагирования министерства внутренних дел и Управления уголовного розыска совместно с оперативным составом Гудаутского районного отдела внутренних дел задержан подозреваемый в совершении подрыва автомобиля в г. Гудаута гражданин Цугба Эдгар Вячеславович 1986 г.р.

Преступление имело место 18 февраля текущего года, когда на тот момент неустановленным лицом умышленно, с целью повреждения чужого имущества, под автомашину марки «Тайота Камри», припаркованную у многоквартирного дома по улице Ардзинба в г. Гудаута, было брошено взрывное устройство, в результате взрыва указанная автомашина получила осколочные повреждения.

Расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 164 и частью 1 статьи 217 Уголовного Кодекса Республики Абхазия проводит прокуратура Гудаутского района.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Пятница, 24 февраля 2023 20:16

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