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Абхазия Информ

МВД АБХАЗИИ ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НЕЗАКОННОЙ ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТ

Новости Пятница, 24 февраля 2023 20:16
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МВД АБХАЗИИ ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НЕЗАКОННОЙ ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТ

Сухум. 24 февраля 2023. Абхазия-Информ. Сотрудниками Центрального аппарата МВД совместно с сотрудниками территориальных подразделений органов внутренних дел проводятся ежедневные рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению незаконной добычи криптовалюты на территории республики, в результате которых с 20 по 23 февраля текущего года обнаружены аппараты в количестве 88 единиц.

В столице сотрудниками УУМ МОБ ОМ-1 УВД по г. Сухум обнаружен 21 аппарат по добыче криптовалюты: 4 аппарата в доме по ул. М. Гумиста, принадлежащие Думава Тимуру Фёдоровичу, 3 аппарата в доме по ул. Шапсугская, принадлежащие Харчилава Гигле Нугзаровичу и 9 аппаратов в жилище по ул. Назадзе, принадлежащие Блабб Алхасу Игоревичу.

По ул. Чачхалия 1-й тупик сотрудниками пункта милиции «Маяк» УВД по г. Сухум совместно с представителями оперативного штаба по борьбе с незаконной добычей криптовалюты выявлено 5 аппаратов, принадлежащих Буюклян Рафику Левоновичу. Все выявленные аппараты были отключены и опечатаны сотрудниками Энергонадзора.

В ходе проверок в Гагрском районе сотрудниками ОМ г. Пицунда совместно с Гагрским РО СГБ РА были обнаружены 10 аппаратов по добыче криптовалюты. В г. Пицунда (Цитрусовый совхоз) обнаружено 2 аппарата, принадлежащие Кокоскерия Динарию Валиковичу и 8 аппаратов обнаружены на территории заброшенной водонасосной станции, принадлежащие Макляк Андрею Васильевичу. Аппараты изъяты и направлены в склад СГБ.

В Гудаутском районе сотрудниками отдела внутренних дел по Гудаутскому району совместно с РО СГБ РА были обнаружены и изъяты 27 аппаратов по добыче криптовалюты. В г. Гудаута по ул. Гобечия 22 аппарата, принадлежащие Мукба Астамуру Николаевичу, в с. Звандрипш 3 аппарата, принадлежащие Чалмаз Беслану Отариевичу и в с. Мцара 2 аппарата, принадлежащие Аведисян Араму Ардашевичу.

В Гулрыпшском районе сотрудниками ОВД по Гулрыпшскому району в с. Дранда обнаружено и изъято 2 аппарата, принадлежащие Чанба Зауру Харитоновичу.

В г. Ткуарчал в доме по ул. Лабахуа сотрудниками МОБ ОВД по Ткуарчалскому району обнаружены и изъяты 3 аппарата по добыче криптовалюты, принадлежащие Анджапаридзе Кахаберу Вахтанговичу.

Сотрудниками ОВД по Галскому району совместно с сотрудниками РО СГБ по Галскому району и сотрудниками РУП «Черноморэнерго» Галского района было выявлено 25 аппаратов для добычи криптовалюты. В г. Гал по ул. Московская обнаружено 8 аппаратов, принадлежащих Месхия Алику Давидовичу, по ул. Сахарова 1-й тупик 3 аппарата, принадлежащие Тарба Омару Гогиевичу, в доме по ул. Сабекия 3 аппарата, принадлежащие Григолава Хвиче Гивиевичу и из домовладения по ул. Горького изъято 11 функционирующих аппаратов, принадлежащих Саджая Бачуки Мерабовичу.

В МВД действует горячая линия. Всех, кому известно о незаконной деятельности майнинг-объектов, просят обращаться на телефон доверия: +7 (940) 920-20-95 WhatsApp, Telegram Messenger; Instagram, Facebook.

Об этом сообщает сайт МВД

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 24 февраля 2023 20:22

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