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Абхазия Информ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Новости Пятница, 24 февраля 2023 20:22
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Сухум. 24 февраля 2023. Абхазия-Информ. 23 февраля в результате проведенных профилактических и рейдовых мероприятий по Республике сотрудниками УГАИ МВД РА и ОГАИ ГОРРОВД за нарушения ПДД составлено 227 протоколов.

Гагрский район – 45 протоколов, из них 5 за нарушение правил тонирования а/т и 4 за управление а/т в нетрезвом состоянии.

КПМ «Мюссера» – 10 протоколов, из них 1 за нарушение правил тонирования а/т.

Гудаутский район – 22 протокола, из них 2 за нарушение правил тонирования а/т и 3 за управление а/т в нетрезвом состоянии.

Сухумский район – 15 протоколов, из них 3 за управление а/т в нетрезвом состоянии.

В результате проведенных профилактических мероприятий на ж/д ст. Сухум сотрудниками ЛУВДТ МВД РА был составлен 1 административный протокол по ст. 185 КоАП РА (проживание без регистрации и прописки). Там же задержан гражданин по подозрению в потреблении нарковеществ. Судом г. Сухум он подвергнут административному наказанию в виде заключения под стражу сроком на 15 суток и водворен в СПР МВД.

Сухум – 50 протоколов, из них 5 за нарушение правил тонирования а/т и 3 за управление а/т в нетрезвом состоянии. Растонировано на месте 3 а/м, на штраф-стоянку поставлена 1 а/м.

В результате проведенных профилактических мероприятий по г. Сухум сотрудниками УУМ МОБ УВД по г. Сухум составлено 7 протоколов, из них 2 протокола по ст. 166 КоАП РА (мелкое хулиганство) и 5 протоколов по ст.185 КоАП РА (проживание без паспорта и без прописки).

Гулрыпшский район – 23 протокола, из них 2 за нарушение правил тонирования а/т и 2 за управление а/т в нетрезвом состоянии.

Очамчырский район – 19 протоколов.

Ткуарчалский район – 8 протоколов, из них 1 за управление а/т в нетрезвом состоянии.

Галский район – 8 протоколов.

23 февраля с 18:00 до 02:45 в результате проведенных рейдовых мероприятий в Гагрском районе сотрудниками спец. роты и ЦА УГАИ МВД РА за нарушение ПДД составлено 27 административных протоколов, из них 3 за нарушение правил тонирования а/т и 7 за управление а/т в нетрезвом состоянии.

УГАИ МВД по фото-видео фиксации нарушения ПДД по фактам выявления нарушений скоростного режима вручено 12 постановлений.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 24 февраля 2023 20:31

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