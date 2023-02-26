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Абхазия Информ

В БГАРДВАНСКОЙ ШКОЛЕ ОТМЕТИЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА

Новости Воскресенье, 26 февраля 2023 18:59
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В БГАРДВАНСКОЙ ШКОЛЕ ОТМЕТИЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА

Сухум. 25 февраля 2023. Абхазия-Информ. При содействии совместной программы Европейского союза и Организации Объединенных наций по развитию сельских территорий (ENPARD IV), в Бгардванской средней школе им. Харазия в селе Джырхуа состоялось мероприятие, приуроченное к празднованию Международного дня родного языка.

Школьники поговорили о роли родного языка, представили интерактивные презентации, посвященные Международному дню родного языка и традициях его празднования в мире, а также показали театральную постановку на произведение писателя Баграта Шинкуба «Последний из ушедших» и прочли отрывки из произведений абхазских писателей и поэтов.

В ходе мероприятия состоялось выступление и беседа известного абхазского писателя, поэта, литературоведа, критика, журналиста Владимира Зантария с учениками. Он рассказал школьникам о своем творческом пути, а также о роли языка в его творчестве, о языке, как культурном коде, и его роли в сохранении идентичности народа, его культуры и традиций.

Владимир Зантария подарил школе книги со своими произведениями и переводами произведений иностранных авторов на абхазский язык.

Руководитель гражданской организации «Национальные ресурсы» Циза Гумба, присутствовавшая на мероприятии в качестве гостя, также преподнесла в подарок школе книги.

В завершении мероприятия ученики Бгардванской средней школы произнесли клятву чтить родной язык и говорить на нем.

Международный день родного языка провозглашен Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года и с 2000 года ежегодно отмечается 21 февраля. Главная цель праздника – содействие языковому и культурному разнообразию и многоязычию.

По данным ООН, в мире насчитывается около шести тысяч языков, из них более 2500 языков находятся на грани исчезновения, то есть могут в ближайшее время потерять последних носителей, а с ним целое культурное и интеллектуальное наследие.

Абхазский язык входит в список языков ЮНЕСКО, находящихся под угрозой исчезновения, и значится как «уязвимый». По данным ЮНЕСКО сегодня на абхазском языке говорит 125 000 человек .

Стоит отметить, что в рамках грантовой программы ENPARD III на территории Бгардванской средней школы построен мини-стадион. Это позволило не только более качественно проводить уроки физической культуры для учащихся школы, но также открыть спортивные секции для молодежи села.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Воскресенье, 26 февраля 2023 19:09

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