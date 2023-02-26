 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Февраль 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ДИАНА МЕЛКОНЯН ЗАНЯЛА ПЕРВОЕ МЕСТО НА ПЕРВЕНСТВЕ ЮФО ПО БОКСУ

Новости Воскресенье, 26 февраля 2023 19:09
Оцените материал
(0 голосов)
ДИАНА МЕЛКОНЯН ЗАНЯЛА ПЕРВОЕ МЕСТО НА ПЕРВЕНСТВЕ ЮФО ПО БОКСУ

Сухум. 25 февраля 2023. Абхазия-Информ. В Элисте прошло Первенство Южного Федерального округа по боксу, среди девушек 13-14 и 15-16 лет, среди юниорок 17-18 и 19-22 лет, в котором приняли участие более двухсот спортсменов со всего Южного округа: Ростовской области, Республики Крым, Волгоградской области, г. Архангельск, Калмыкии и др.

Республику Абхазия представляли три спортсменки, выступавшие в составе сборной команды Краснодарского края – Диана Мелконян, Диана Багарян и Белена Квициния.

Диана Мелконян заняла первое место в возрастной категории среди девушек 17-18 лет в весовой категории 48 кг. Победа дает ей возможность участвовать в Первенстве России.

С 11-24 марта спортсменка будет находиться на учебно-тренировочные сборах в г. Анапе после которых, 25 марта выступит в Первенстве России.

Тренирует Диану тренер Управления по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум Давид Авидзба.

Белена Квициния боролось в возрастной категории среди девушек 19-22 лет в вес/к 66 кг. Она также заняла первое место.

Диана Багарян заняла третье место в возрастной категории среди юниорок 13-14лет и вес/к 38 кг.

Обе спортсменки являются воспитанницами тренера Эдуарда Депеляна.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Воскресенье, 26 февраля 2023 19:18

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В БГАРДВАНСКОЙ ШКОЛЕ ОТМЕТИЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА У ВОСПИТАННИКОВ СЕКЦИИ КАРАТЭ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.