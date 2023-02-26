ДИАНА МЕЛКОНЯН ЗАНЯЛА ПЕРВОЕ МЕСТО НА ПЕРВЕНСТВЕ ЮФО ПО БОКСУ

Сухум. 25 февраля 2023. Абхазия-Информ. В Элисте прошло Первенство Южного Федерального округа по боксу, среди девушек 13-14 и 15-16 лет, среди юниорок 17-18 и 19-22 лет, в котором приняли участие более двухсот спортсменов со всего Южного округа: Ростовской области, Республики Крым, Волгоградской области, г. Архангельск, Калмыкии и др.

Республику Абхазия представляли три спортсменки, выступавшие в составе сборной команды Краснодарского края – Диана Мелконян, Диана Багарян и Белена Квициния.

Диана Мелконян заняла первое место в возрастной категории среди девушек 17-18 лет в весовой категории 48 кг. Победа дает ей возможность участвовать в Первенстве России.

С 11-24 марта спортсменка будет находиться на учебно-тренировочные сборах в г. Анапе после которых, 25 марта выступит в Первенстве России.

Тренирует Диану тренер Управления по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум Давид Авидзба.

Белена Квициния боролось в возрастной категории среди девушек 19-22 лет в вес/к 66 кг. Она также заняла первое место.

Диана Багарян заняла третье место в возрастной категории среди юниорок 13-14лет и вес/к 38 кг.

Обе спортсменки являются воспитанницами тренера Эдуарда Депеляна.