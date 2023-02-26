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Абхазия Информ

У ВОСПИТАННИКОВ СЕКЦИИ КАРАТЭ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА

Новости Воскресенье, 26 февраля 2023 19:18
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У ВОСПИТАННИКОВ СЕКЦИИ КАРАТЭ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА

Сухум. 25 февраля 2023. Абхазия-Информ. 24-25 февраля в г. Мытищи Московской области прошёл Открытый Всероссийский турнир по каратэ Косики «Кубок Равноапостольного Николая Японского». В нем приняли участие более пяти тысяч спортсменов со всех регионов России.

Нашу республику представляли два спортсмена – Сандро Киут и Ярна Маргания, посетившие турнир по приглашению президента Всероссийской федерации каратэ Косики Олега Эстона.

Ярна Маргания, выступавшая в возрастной категории 9-10 лет и вес/к до 30 кг, заняла 1 место.

Сандро Киут Робертович занял 3 место в возрастной категории 12-13 лет и в вес/к до 45 кг.

Оба спортсмена являются воспитанниками тренера Управления по делам молодежи и спорта Демиса Адлейба.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Воскресенье, 26 февраля 2023 19:22

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