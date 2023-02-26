В ДОМЕ МОСКВЫ ПРОШЁЛ КОМАНДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР
Сухум. 25 февраля 2023. Абхазия-Информ. Командный шахматный турнир, приуроченный ко Дню защитника Отечества, прошёл в Московском культурно-деловом центре «Дом Москвы» в Сухуме. Мероприятие было организовано при финансовой поддержке правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московского дома соотечественника.
В соревнованиях приняли участие 17 команд: Минобороны, Парламента, Администрации г. Сухум, МВД, МЧС, Генпрокуратуры, Службы госбезопасности, ГТК, Погрануправления ФСБ в Абхазии, КСОРС, Абхазского госуниверситета, СФТИ, ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., «Брехаловка», ТК «Апсны-Ойл» и МКДЦ «Дом Москвы» в Сухуме.
Открывая мероприятие, руководитель Дома Москвы Александр Бигвава отметил, что турнир может стать традиционным и более масштабным.
«В первую очередь я хотел бы поблагодарить все министерства, Администрацию города Сухум и организации, которые откликнулись на наше приглашение принять участие в этом мероприятии. Это наш первый опыт проведения подобного командного турнира в Доме Москвы и я надеюсь, что он станет традиционным и более масштабным. Думаю, что это будет нашим вкладом в развитие шахмат в Абхазии», – сказал он.
Компьютерная жеребьёвка участников проводилась по швейцарской системе. Соревнования продлились около пяти часов и проходили в шахматной дисциплине «рапид», то есть, каждому участнику давалось время на партию 10 минут и плюс 5 секунд за каждый сделанный ход.
Победители в командных соревнованиях:
1 место – Администрация города Сухум;
2 место – МКДЦ «Дом Москвы» в Сухуме;
3 место – команда «Брехаловка».
Победители в личном зачете на первой доске:
1 место – Шанава Тимур (Администрация г. Сухум);
2 место – Менглиев Учкин (команда «Брехаловка»);
3 место – Большов Данила (Погрануправление ФСБ РФ в РА).
Победители в личном зачете на второй доске:
1 место – Миносян Сергей (Администрация г. Сухум);
2 место – Накопия Борис (МКДЦ «Дом Москвы» в Сухуме);
3 место – Кимкетов Эдуард (АГУ).
Победители в личном зачете на третьей доске:
1 место – Шанава Тенгиз (Администрация г. Сухум);
2 место – Горбунов Леонид (СФТИ);
3 место – Кожухарь Геннадий (КСОРС).
Победителям были вручены кубки, медали и грамоты.
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