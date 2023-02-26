ПРЕЗЕНТАЦИЯ СБОРНИКА СТИХОТВОРЕНИЙ ГУНДЫ САКАНИЯ

Сухум. 25 февраля 2023. Абхазия-Информ. В Национальной библиотеке им. И. Г. Папаскир прошла презентация сборника стихотворений известной абхазской поэтессы, переводчика, лауреата Государственной премии им. Гулиа в области литературы и искусства за сборник стихов «Песнь Сатаней» Гунды Сакания. Она читала свои стихи из сборника на абхазском языке в кругу родных, друзей и коллег.

Поздравить коллегу пришли известные абхазские писатели и поэты Гунда Квициния, Анатолий Лагвилава, Вахтанг Абхазоу, Екатерина Бебия и многие другие.

Гунда Сакания родилась 25 февраля 1966 года, в с. Кутол Очамчырского района. В 1981 году окончила Кутольскую среднюю школу им. И.Когония, в 1986 – переводческое отделение Абхазского государственного университета, в 1988 – Литературный институт им. Горького в Москве.

В 1989-1992 годы работала литературным консультантом в Союзе писателей Республики Абхазия. С 1994 г. – референт-переводчик Парламента Республики Абхазия. С 2005 года работает главным специалистом при Государственном фонде развития абхазского языка.

В настоящее время преподаёт в Абхазском Государственном университете. Является членом Союза писателей Абхазии с 1995 года.

Свою писательскую деятельность Гунда Валентиновна начала в 1985 году со стихотворения «Нежность»,,.

Познакомиться с творчеством абхазской поэтессы Гунды Сакания можно в Национальной библиотеке им. И. Г. Папаскир в отделе национальный литературы.