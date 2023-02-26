 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Декабрь 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В АГУ ПРОШЛА ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ Е.БЕБИЯ «СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ»

Новости Воскресенье, 26 февраля 2023 20:09
Оцените материал
(0 голосов)
В АГУ ПРОШЛА ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ Е.БЕБИЯ «СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ»

Сухум. 25 февраля 2023. Абхазия-Информ. В Абхазском государственном университете состоялась презентация книги доктора филологических наук, профессора кафедры журналистики Екатерины Бебия «Средства массовой информации в условиях глобализации».

В ней приняли участие проректор по международным связям и экономическим вопросам АГУ Максим Гвинджия, общественный деятель, член Высшего совета ВААК Беслан Кобахия, кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики и медиакоммуникаций Московского педагогического государственного университета Елена Зубаркина.

В книге автор рассказывает о новых информационных технологиях, взаимоотношениях общества и новых средств массовой информации.

Презентация книги совпала с итоговой лекцией кандидата филологических наук, доцента кафедры журналистики и медиакоммуникаций Московского педагогического государственного университета Елены Зубаркиной. Она была приглашена в АГУ для определения научного вектора работ аспирантов кафедры журналистики и на протяжении недели читала лекции по теории журналистики.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Воскресенье, 26 февраля 2023 20:12

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПРЕЗЕНТАЦИЯ СБОРНИКА СТИХОТВОРЕНИЙ ГУНДЫ САКАНИЯ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.