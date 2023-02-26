В АГУ ПРОШЛА ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ Е.БЕБИЯ «СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ»

Сухум. 25 февраля 2023. Абхазия-Информ. В Абхазском государственном университете состоялась презентация книги доктора филологических наук, профессора кафедры журналистики Екатерины Бебия «Средства массовой информации в условиях глобализации».

В ней приняли участие проректор по международным связям и экономическим вопросам АГУ Максим Гвинджия, общественный деятель, член Высшего совета ВААК Беслан Кобахия, кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики и медиакоммуникаций Московского педагогического государственного университета Елена Зубаркина.

В книге автор рассказывает о новых информационных технологиях, взаимоотношениях общества и новых средств массовой информации.

Презентация книги совпала с итоговой лекцией кандидата филологических наук, доцента кафедры журналистики и медиакоммуникаций Московского педагогического государственного университета Елены Зубаркиной. Она была приглашена в АГУ для определения научного вектора работ аспирантов кафедры журналистики и на протяжении недели читала лекции по теории журналистики.