ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

Сухум. 27 февраля 2023. Абхазия-Информ . 28 февраля в 11:00 состоится заседание Кабинета Министров Республики Абхазия. В повестке дня вопросы:

Об утверждении таможенного тарифа Республики Абхазия (ввозные таможенные пошлины);

