 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Февраль 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

Новости Понедельник, 27 февраля 2023 17:56
Оцените материал
(0 голосов)
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

Сухум. 27 февраля 2023. Абхазия-Информ. 28 февраля в 11:00 состоится заседание Кабинета Министров Республики Абхазия. В повестке дня вопросы:

Об утверждении таможенного тарифа Республики Абхазия (ввозные таможенные пошлины);

Об утверждении перечня товаров, ввоз которых подлежит лицензированию;

О распространении действия Постановления Кабинета Министров Республики Абхазия от 20 августа 2020 года №97 «Об утверждении Порядка взаимодействия органов государственного управления Республики Абхазия при реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2020-2022 годы»;

Об утверждении Положения о Министерстве по налогам и сборам Республики Абхазия;

О проекте Плана консультаций между Министерством иностранных дел Республики Абхазия и Министерством иностранных дел Российской Федерации на 2023-2024 годы;

Об утверждении «Порядка совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках»;

О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 25 декабря 2019 года №206 «Об утверждении «Положения о Министерстве Культуры Республики Абхазия»;

О единовременной социальной выплате семье Зухба Н. Б.;

О единовременной социальной выплате семье Абиджба М. Р.;

О мерах социальной поддержки семье Абиджба М. Р.;

Об утверждении отчета о результатах приватизации имущества республиканской собственности за 2022 год;

О направлении остатков средств республиканского бюджета, сложившихся по состоянию на 1 января 2023 года;

Об утверждении Правил казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных Законом Республики Абхазия от 30 декабря 2022 года №5549-с-VII «О республиканском бюджете на 2023 год»;

Об использовании средств резервного фонда Кабинета Министров Республики Абхазия;

О мерах по регулированию численности опасных диких животных на 2023 год;

О проведении перерегистрации пенсионеров.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 27 февраля 2023 17:59

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В АГУ ПРОШЛА ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ Е.БЕБИЯ «СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ» ПЕРВЕНСТВО Г. СУХУМ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.