ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

Сухум. 27 февраля 2023. Абхазия-Информ. 28 февраля в 11:00 состоится заседание Кабинета Министров Республики Абхазия. В повестке дня вопросы:
Об утверждении таможенного тарифа Республики Абхазия (ввозные таможенные пошлины);
Об утверждении перечня товаров, ввоз которых подлежит лицензированию;
О распространении действия Постановления Кабинета Министров Республики Абхазия от 20 августа 2020 года №97 «Об утверждении Порядка взаимодействия органов государственного управления Республики Абхазия при реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2020-2022 годы»;
Об утверждении Положения о Министерстве по налогам и сборам Республики Абхазия;
О проекте Плана консультаций между Министерством иностранных дел Республики Абхазия и Министерством иностранных дел Российской Федерации на 2023-2024 годы;
Об утверждении «Порядка совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках»;
О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 25 декабря 2019 года №206 «Об утверждении «Положения о Министерстве Культуры Республики Абхазия»;
О единовременной социальной выплате семье Зухба Н. Б.;
О единовременной социальной выплате семье Абиджба М. Р.;
О мерах социальной поддержки семье Абиджба М. Р.;
Об утверждении отчета о результатах приватизации имущества республиканской собственности за 2022 год;
О направлении остатков средств республиканского бюджета, сложившихся по состоянию на 1 января 2023 года;
Об утверждении Правил казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных Законом Республики Абхазия от 30 декабря 2022 года №5549-с-VII «О республиканском бюджете на 2023 год»;
Об использовании средств резервного фонда Кабинета Министров Республики Абхазия;
О мерах по регулированию численности опасных диких животных на 2023 год;
О проведении перерегистрации пенсионеров.