ПЕРВЕНСТВО Г. СУХУМ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ
Сухум. 27 февраля 2023. Абхазия-Информ. Во дворце спорта им. С. В. Багапш прошло Первенство г. Сухум по вольной борьбе, среди мальчиков 11-12 лет и юношей 13-14лет, посвященное 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии. В турнире приняли участие 90 борцов со всех спортивных школ по вольной борьбе г. Сухум. Спортсмены соревновались в 13-ти весовых категориях.
По результатам турнира, на призовые места вышли следующие спортсмены:
1-место – Кемал Какубава, Саид Адлейба, Хутаба Леван, Гвинджия Георгий, Мулахасан-оглы Тамерлан, Черкезия Наур, Авидзба Нестор, Муратков Рамазан, Гогов Амир, Харчилава Дамир, Утанов Макар, Хагба Осман, Гогуа Азамат.
2-е место – Хубулов Леон, Мхонджия Эраст, Черкезия Нестор, Кувичко Борис, Начкебия Сандрик, Хурхумал Даут, Шурдулава Астан, Чепнян Эдуард, Маргия Славик.
3-е место – Аршба Сандро, Маршан Инал, Гамгия Айнар, Гублия Данат, Ашуба Ахиллес, Габния Максим, Харчилава Данат, Пачкория Адик, Чанба Никита, Темур-оглы Самир, Когония Нарт, Кириченко Тимур, Хаджи-оглы Инал, Цкуа Ален, Карахмед оглы Назар, Качубей Арсен, Чанба Амир.
Кубком за лучшую технику награжден Чанба Нестор.
Мулахасан-Оглы Тамерлан награжден грамотой за волю к победе.
Главный судья турнира – Гварамия Аслан.
Главный секретарь – Чалмаз Мока.
Тренируют спортсменов тренеры Управления по делам молодежи и спорта: Игорь Берая, Ахра Цвижба, Исмаил Джопуа, Аслан Гварамия, Мераб Хашба, Навик Алабян, Тимур Смыр, Виктор Бороловец, Инал Бобуа, Георгий Адлейба, Алмас Кецба, Алхас Аджинджал, Давид Абиджба, Бешириши Марат и Бешириши Рамиз.