ПЕРВЕНСТВО Г. СУХУМ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

Сухум. 27 февраля 2023. Абхазия-Информ . Во дворце спорта им. С. В. Багапш прошло Первенство г. Сухум по вольной борьбе, среди мальчиков 11-12 лет и юношей 13-14лет, посвященное 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии. В турнире приняли участие 90 борцов со всех спортивных школ по вольной борьбе г. Сухум. Спортсмены соревновались в 13-ти весовых категориях.