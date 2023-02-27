АНРИ ЗАРДАНИЯ СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ТУРНИРА ПО БОКСУ В МИНЕРАЛЬНЫХ ВОДАХ

Сухум. 27 февраля 2023г. Абхазия-Информ.В городе Минеральные Воды прошел муниципальный турнир по боксу среди юношей 2007-2008, и 2009-2010 годов рождения, приуроченный ко Дню защитников Отечества. Республику Абхазия представляли спортсмены Сухума и Гудауты, сообщает тренер по боксу, президент Федерации профессионального бокса Абхазии Альберт Карди.



