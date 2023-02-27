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Абхазия Информ

АНРИ ЗАРДАНИЯ СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ТУРНИРА ПО БОКСУ В МИНЕРАЛЬНЫХ ВОДАХ

Новости Понедельник, 27 февраля 2023 18:10
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АНРИ ЗАРДАНИЯ СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ТУРНИРА ПО БОКСУ В МИНЕРАЛЬНЫХ ВОДАХ

Сухум. 27 февраля 2023г. Абхазия-Информ.В городе Минеральные Воды прошел муниципальный турнир по боксу среди юношей 2007-2008, и 2009-2010 годов рождения, приуроченный ко Дню защитников Отечества. Республику Абхазия представляли спортсмены Сухума и Гудауты, сообщает тренер по боксу, президент Федерации профессионального бокса Абхазии Альберт Карди.

Первое место занял Анри Зардания, второе место и специальный приз «За волю к победе» у Даута Хагуш.

Тренируют спортсменов Альберт Карди, Саид Смыр, Аляс Агрба и Арнольд Губаз.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 27 февраля 2023 18:12

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