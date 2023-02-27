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Абхазия Информ

ДАНИИЛ ПИЛИЯ – ПОБЕДИТЕЛЬ ТУРНИРА ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ В ЧЕРКЕССКЕ

Новости Понедельник, 27 февраля 2023 18:12
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ДАНИИЛ ПИЛИЯ – ПОБЕДИТЕЛЬ ТУРНИРА ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ В ЧЕРКЕССКЕ

Сухум. 27 февраля 2023г. Абхазия-Информ.Воспитанники детско-юношеской спортивной школы города Гудаута имени Михаила Чачба приняли участие в межрегиональном турнире по вольной борьбе «Воля к победе», который прошел в Черкесске, сообщается на странице спортивной школы в Facebook.

По итогам турнира Даниил Пилия стал победителем турнира в весовой категории до 57 кг, Алан Герзмава – серебряным призером в весовой категории до 55 кг, а Азамат Лазба стал третьим в весовой категории до 57 кг.

Юные борцы является воспитанниками тренеров Адама Цвейба, Даута Лазба и  Инала Гумба.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Понедельник, 27 февраля 2023 18:15

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