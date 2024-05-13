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Абхазия Информ

ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ДЕЛЕГАЦИИ «НАРОДНОГО ФРОНТА «ЗА РОССИЮ»

Новости Понедельник, 13 мая 2024 12:33
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ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ДЕЛЕГАЦИИ «НАРОДНОГО ФРОНТА «ЗА РОССИЮ»

Сухум. 13 мая 2024. Абхазия-Информ. В Министерстве культуры Абхазии состоялась встреча врио министра культуры Динары Смыр с представителями Россотрудничества и делегацией «Народного фронта «За Россию».

Динара Смыр поприветствовала гостей: «Дорогие друзья, рада приветствовать вас на нашей земле. Сегодня, вы прибыли к нам с важной миссией - доставили частичку Вечного огня к нам в Абхазию. Министерство культуры России и Абхазии тесно взаимодействуют. На протяжении всего времени было проведено не мало совместных мероприятий как на территории в России так и в Абхазии».

Делегация «Народного фронта «За Россию» прибыла в Абхазию для участия в международной патриотической акции «Огонь памяти».

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 13 мая 2024 12:35

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