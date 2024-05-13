ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ДЕЛЕГАЦИИ «НАРОДНОГО ФРОНТА «ЗА РОССИЮ»

Динара Смыр поприветствовала гостей: «Дорогие друзья, рада приветствовать вас на нашей земле. Сегодня, вы прибыли к нам с важной миссией - доставили частичку Вечного огня к нам в Абхазию. Министерство культуры России и Абхазии тесно взаимодействуют. На протяжении всего времени было проведено не мало совместных мероприятий как на территории в России так и в Абхазии».

Делегация «Народного фронта «За Россию» прибыла в Абхазию для участия в международной патриотической акции «Огонь памяти».