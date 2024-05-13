АБХАЗСКИЕ СПОРТСМЕНЫ – ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ОТКРЫТОГО СОРЕВНОВАНИЯ ПО КАРАТЭ КЕКУСИНКАЙ

Сухум. 13 мая 2024. Абхазия-Информ . В Геленджике прошло открытое краевое соревнование по каратэ кекусинкай (кумитэ) «Пламя победы». В турнире приняли участие 160 спортсменов в составе семи команд из Краснодара, Геленджика, Сочи, станицы Брюховецкая, Ростова-на-Дону, Батайска и Республики Абхазия.

Абхазия была представлена 52 спортсменами из трех команд Федерации кекусинкай РА: ОФКА города Сухум, ОФКА города Очамчыра «Клуб Абраскил» и ОФКА поселка Агудзера «Клуб Лидер».

Соревнования проходили среди мальчиков и девочек 6-7 и 8-9 лет, юношей и девушек 10-11, 12-13, 14-15 лет, юниоров и юниорок 16-17 лет, взрослых мужчин с 18 лет.

По итогам турнира победителями стали: Самед Бабаев (Сухум), Баграт Кутарба (Сухум), Эльдар Маслов (Сухум), Сандро Бигвава (Сухум), Баграт Хварцкия (Сухум), Давид Маробян (Сухум), Роман Роор (Сухум), Роберт Карапетян (Агудзера), Руслан Карапетян (Агудзера), Давид Аджинджал (Агудзера), Руслан Кондакчян (Агудзера), Дарина Соя (Агудзера), Малика Зухба (Агудзера), Леон Крыгин (Агудзера), Левон Ходжикян (Агудзера), Рустам Ратия (Агудзера) и Денис Воуба (Очамчыра).

Вторые места заняли: Леон Джинджолия (Сухум), Леон Хаджимба (Сухум), Айнар Шония (Сухум), Даниил Цулукия (Сухум), Арсений Алехин (Сухум), Анас Квициния (Сухум), Владислав Иванов (Сухум), Самира Адлейба (Агудзера), Ариана Мартиросян (Агудзера), Мирон Дорошкевич (Агудзера), Ратмир Басария (Очамчыра), Екатерина Харламова (Очамчыра) и Ратмир Абухба (Очамчыра).

Бронзовыми призерами стали: Нарт Багателия (Сухум), Далмат Чагава (Агудзера), Марианна Миносян (Агудзера), Александра Павлова (Агудзера), Виктория Кондакчян (Агудзера), Сандро Джгамазия (Очамчыра) и Самир Джигания (Очамчыра).

Спортсменов тренируют президент Федерации каратэ кекусинкай, заслуженный тренер Абхазии Виталий Читанава (город Сухум), заслуженный тренер, мастер спорта Абхазии Тимур Читанава (поселок Агудзера) и мастер спорта Зураб Мурадян (город Очамчыра).

Спортсмены города Сухум на соревнования командированы при поддержке родительского комитета, спортсмены Агудзеры при поддержке Администрации спорткомплекса поселка «Агудзера» в лице Мурмана Какубава и родительского комитета, очамчырские спортсмены – при поддержке «Клуба Абраскил», депутата Парламента Батала Джопуа и родительского комитета.